Covid-19, avanti con i vaccini in Veneto: oltre 247 quelli somministrati nel Veronese

Secondo i dati forniti dalla Regione, il 92,2% degli Over 80 veneti ha ricevuto almeno la prima dose e procede anche la campagna per le persone fra i 70 e i 79 anni

In attesa dell'aumento delle forniture annunciato martedì da Zaia, la campagna vaccinale in Veneto ha raggiunto quota 1352919 dosi somministrate alle 23.59 del 20 aprile, secondo il monitoraggio della Regione. Martedì sono stati inoculati 22527 vaccini, di cui 8843 relativi alla prime dose per l'individuo ricevente e 13684 utilizzate per completare il ciclo nel soggetto interessato.

In Veneto sono state utilizzate il 93,6% delle forniture arrivare fino ad ora, per vaccinare il 19,3% (941552) della popolazione con la prima dose e completare il ciclo per l'8,4% (411367). Con la campagna a domicilio dovrebbe concludersi la vaccinazione della quasi totalità degli Over 80, il 92,2% dei quali si è già sottoposto alla prima parte del trattamento, con il grafico sottostante che mostra anche come molti abbiano ricevuto anche il richiamo. L'auspicio di Zaia è quello di vaccinare entro poco più di due settimane anche la fascia di popolazione compresa tra i 70 e i 79 anni, il cui 48,3% ha ricevuto almeno la prima dose.

Sono 41855 i vaccini inoculati fino adesso durante questa settimana, che come quella scorsa rischia di registrare un calo rispetto alle precedenti a causa dei problemi registrati nelle forniture, che dovrebbero sbloccarsi nei prossimi giorni.

In provincia di Verona, tra Ulss 9 Scaligera e Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, sono stati somministrati 247504 vaccini, di cui 3964 nella giornata del 20 aprile.

