Oltre 303 mila vaccini anti Covid-19 somministrati in Veneto la scorsa settimana

In regione la campagna vaccinale è ad un passo dai cinque milioni di dosi somministrate, di cui 874 mila in provincia di Verona tra Ulss 9 Scaligera e Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata

Dopo i 37703 del 18 luglio, la campagna anti Covid-19 del Veneto è arrivata a 4958746 vaccini inoculati. Di quelli somministrati domenica, 3711 hanno riguardato la prima dose per l'individuo di turno e 33992 il completamento del ciclo vaccinale.

In regione è stato utilizzato il 92,2% delle forniture giunte, per sottoporre almeno al primo "giro" il 58,6% (2842085) della popolazione residente e al richiamo il 45,4% (2204605).

La campagna ha dato priorità alle categorie ritenute maggiormente a rischio a causa del diffondersi del coronavirus, a partire da più anziani: il 96,5% degli over 80 veneti infatti ha ricevuto almeno la prima dose, così come l'89,4% degli individui tra i 70 e i 79 anni, l'83,2% di coloro tra i 60 e i 69, il 72,9% dei cinquantenni e il 60,6% dei quarantenni. Da quando sono state aperte le prenotazioni anche alle fasce d'età più giovani, sono stati vaccinati almeno con la prima dose il 42,6% dei trentenni, il 44,8% dei ventenni e il 20,6% dei ragazzi tra i 12 e i 19 anni.

Sottoposte almeno alla prima iniezione anche l'80,1% delle persone affette da disabilità e l'82,7% dei "vulnerabili".

Sono 303202 i vaccini somministrati in tutto il Veneto la scorsa settimana.

Domenica in provincia di Verona sono state somministrate 7801 dosi tra Ulss 9 Scaligera e Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, per un totale di 874288 dall'inizio della pandemia.

