Vaccinazioni anti Covid-19 in Veneto: oltre 6 milioni di dosi per il 75% degli over 12

In Veneto la campagna anti Covid-19 ha raggiunto i 6011801 vaccini inoculati, dopo i 23253 di mercoledì. Di quest'ultimi, 13447 sono stati utilizzati per le prime dosi e 9806 per completare il ciclo.

In regione fino ad ora è stato utilizzato il 92,4% delle forniture giunte, per somministrare almeno la prima dose al 67,6% (3279639) della popolazione veneta e il richiamo al 58,4% (2832247).

La campagna ha dato priorità alle categorie messe maggiormente in pericolo dal diffondersi del coronavirus, partendo dai più anziani. Il 96,6% degli over 80 dunque si è quantomeno sottoposto al primo "giro" di vaccino", così come il 91% degli individui tra i 70 e 79 anni, l'86,2% di coloro tra i 60 e i 69, il 77,6% dei cinquantenni e il 68,3% dei quarantenni. Da quando sono state aperte le prenotazioni anche alle fasce più giovani, ha ricevuto almeno una dose anche il 62,3% dei trentenni, il 68% dei ventenni e il 48,3% dei ragazzi tra i 12 e i 19 anni.

Vaccinata almeno con una dose anche l'82,1% delle persone affette da disabilità e l'85,9% dei "vulnerabili". Il 75% degli over 12 dunque è stato vaccinato almeno una volta e il 64,7% ha ricevuto anche il richiamo.

62254 vaccini sono stati inoculati nei primi tre giorni della settimana, confermando quindi un andamento in linea con quella precedente, ma in ribasso rispetto al periodo antecedente Ferragosto.

Mercoledì in provincia di Verona sono state somministrate 6763 dosi tra Ulss 9 Scaligera e Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, per un totale di 1099156.