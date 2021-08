Vaccino anti Covid-19: in Veneto quasi tre quarti degli over 12 ha ricevuto almeno una dose

Il 74,7% si è sottoposto come minimo al primo vaccino, mentre il 64,5% ha completato il ciclo. Martedì ne sono stati somministrati 19226, di cui 5742 in provincia di Verona

Altri 19226 vaccini sono stati inoculati in Veneto il 17 agosto nell'ambito della campagna anti Covid-19, per un totale di 5988333. Di quelle utilizzate martedì, 10577 hanno riguardato la prima dose per gli individui di turno e 8649 il completamento del ciclo vaccinale.

Fino ad ora in regione è stato utilizzato il 96% delle forniture giunte, per vaccinare somministrare quantomeno il primo vaccino al 67,3% (3266275) della popolazione veneta e il richiamo al 58,2% (2823141).

Hanno avuto priorità in questa campagna quelle categorie ritenute maggiormente a rischio a causa del diffondersi del nuovo coronavirus, come i più anziani. Il 96,7% degli over 80 dunque ha ricevuto almeno una dose, così come il 91% dei soggetti tra i 70 e i 79 anni, l'86,1% di coloro tra i 60 e i 69, il 77,4% dei cinquantenni e il 68,1% dei quarantenni. Da quando sono aperte le prenotazioni anche alle fasce più giovani nel mese di giugno, si è sottoposto quantomeno al primo "giro" di vaccino il 61,8% dei trentenni, il 67,4% dei ventenni e il 47,2% dei ragazzi tra i 12 e i 19 anni.

Almeno una dose è stata inoculata anche all'82% delle persone affette da disabilità e all'85,8% dei "vulnerabili". In totale dunque ha ricevuto almeno il primo vaccino il 74,7% degli over 12 della regione e il 64,5% ha completato il ciclo.

Tra Ulss 9 Scaligera e Azienda Ospedaliera Universitaria Intergrata, martedì in provincia di Verona sono state somministrate 5742 dosi, che hanno portato il totale a 1092345 dall'inizio della campagna.

