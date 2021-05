In Veneto la campagna vaccinale anti Covid-19 procede spedita verso i 2 milioni e mezzo di dosi

Sono state somministrate in Veneto, nella giornata di domenica, 28317 dosi di vaccino anti Covid-19, che hanno portato il totale a 2311293: di quelle somministrate il 16 maggio, 21139 hanno riguardato la prima dose per l'individuo e 7178 il completamento del ciclo vaccinale.

In regione è stato utilizzato il 94,54% delle forniture per somministrare il primo "giro" di vaccino al 33,1% (1612873) della popolazione e il richiamo al 13,7% (667056). La priorità in questa campagna l'hanno avuta le categorie ritenute maggiormente a rischio, partendo dagli anziani: ora il 97,4% degli over 80 del Veneto ha ricevuto almeno la prima dose, così come l'83,7% degli individui tra i 70 e i 79 anni, il 69,8% di coloro tra i 60 e i 69 e il 28,1% degli individui tra i 50 e i 59 anni.

Hanno ricevuto almeno la prima dose anche il 72,6% delle persone affette da disabilità e il 69,6% di "vulnerabili".

Quella che si è appena conclusa è stata la seconda settimana per numero di vaccini dall'inizio della campagna, con 256822 dosi somministrate tra il 10 e il 16 maggio.

Tra Ulss 9 Scaligera e Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, domenica in provincia di Verona sono state inoculate 2132 dosi, per un totale di 423356.

Scarica il pdf del report