Campagna vaccinale anti Covid-19 in Veneto: quasi 6 milioni di dosi somministrate finora

La settimana della campagna anti Covid-19 del Veneto, ha preso il via con 19714 vaccini inoculati nella giornata del 16 agosto, che hanno portato il totale a 5968751. Di quelle somministrate lunedì, 12227 sono state le prime dosi per gli individui di turno e 7487 sono servite al completamento del ciclo vaccinale.

Finora in regione è stato utilizzato il 97,2% delle forniture giunte, per vaccinare almeno con una dose il 67,1% (3255313) della popolazione veneta e con il richiamo il 58% (2814452).

La campagna ha dato priorità a quelle categorie ritenute maggiormente in pericolo a causa della diffusione del nuovo coronavirus, partendo dai più anziani. Il 96,7% degli over 80 del Veneto dunque ha ricevuto almeno una dose, così come il 91% dei cittadini tra i 70 e 79 anni, l'86% di coloro tra i 60 e i 69, il 77,3% dei cinquantenni e il 67,8% dei quarantenni. Con il mese di giugno sono state aperte le prenotazioni anche alle categorie più giovani e da allora si è sottoposto quantomeno al primo "giro" di vaccino il 61,4% dei trentenni, il 67% dei ventenni e il 46,2% dei ragazzi tra i 12 e 19 anni.

Una dose almeno è stata inoculata anche all'81,9% delle persone affette da disabilità e l'85,7% dei "vulnerabili". Il 74,4% degli over 12 è stato quindi vaccinato almeno una volta.

Tra Ulss 9 Scaligera e Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, lunedì sono stati somministrati 4241 vaccini in provincia di Verona, per un totale di 1086580.

