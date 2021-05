Oltre 10 mila vaccini anti Covid-19 somministrati venerdì in provincia di Verona

Sono 2246558 le dosi di vaccino anti Covid-19 somministrate in Veneto dall'inizio delle campagna al 14 maggio, di cui 44726 inoculate nella giornata di venerdì. Di quest'ultime, 24628 hanno fornito al ricevente la prima dose e 20098 invece il richiamo.

In regione è stato utilizzato il 91,9% delle forniture per somministrare il primo "giro" al 32,1% (1565700) della popolazione e completare il ciclo per il 13,3% (649393). La campagna ha dato la precedenza agli individui ritenuti maggiormente in pericolo in caso di contagio del coronavirus, partendo dagli anziani: il 97,3% degli over 80 veneti ha ricevuto almeno la prima dose, così come l'83,2% degli individui tra i 70 e i 79 anni, il 67,2% di coloro tra i 60 e i 69 e il 25,1% degli individui tra i 50 e i 59 anni. Anche il 72,4% delle persone affette da disabilità ha ricevuto almeno la prima dose, così come il 68,8% dei "vulnerabili".

L'andamento settimanale indica che oltre 192 mila vaccini sono stati inoculati da lunedì a venerdì.

Tra Ulss 9 Scaligera e Azienda Ospedaliera Universitaria integrata, 10905 vaccini sono stati somministrati nella giornata di venerdì, per un totale di 44726.

Scarica il pdf del report vaccinazioni