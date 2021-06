Vaccinazioni anti Covid-19: Verona oltre le 600 mila dosi somministrate

La campagna vaccinale anti Covid-19 in Veneto ha raggiunto quota 3428344 dosi somministrate con le 42414 del 14 giugno. Di quest'ultime, 27028 sono relative alla prima dose per il soggetto di turno e 15386 il completamento del ciclo vaccinale.

Fino a questo momento in regione è stato utilizzato il 92,7% delle forniture, per vaccinare almeno con una dose il 48,2% (2336929) della popolazione residente e con il richiamo il 22% (1066269).

Questa campagna ha dato la priorità ai soggetti ritenuti maggiormente a rischio, come gli anziani, per aprire poi anche ai più giovani a partire dal mese di giugno.

In provincia di Verona, tra Ulss 9 Scaligera e Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, nella giornata di lunedì sono stati inoculati 7042 vaccini nella giornata di lunedì, per un totale di 608204.

