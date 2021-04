In Veneto l'86% degli over 80 ha ricevuto almeno la prima dose vaccino anti Covid-19

Altri 16356 vaccini anti Covid-19 sono stati inoculati nella giornata di mercoledì in Veneto, come riferisce la stessa Regione, secondo la quale alle 23.59 del 14 aprile il dato complessivo dall'inizio della campagna è ora di 1223617. Di quelli somministrati nella prima giornata, 9730 erano relativi alla prime dose per l'inidividuo, mentre 6626 sono stati utilizzati per concludere il ciclo.

Il 7% della popolazione veneta (343552) ha dunque completato il ciclo vaccinale, mentre il 18% (880065) ha ricevuto la prima dose, utlizzando l'87,7% delle forniture arrivate fino ad ora. La precedenza è stata data alle fasce più deboli, in particolar modo agli anziani, ed ora risulta che l'86% degli individui over 80 ha ricevurto almeno il primo vaccino, ma si sta ampliando anche il parco di individui over 70 vaccinati, così come mostra il grafico regionale.

Mentre l'andamento settimanale mostra che è stata superata quota 40 mila dal 12 aprile ad oggi, nel Veronese il totale dei vaccini somministrati dall'Ulss 9 Scaligera e dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata è di 223255, di cui 4513 somministrati nella giornata di mercoledì.

Gallery