Superata quota 400 mila vaccini anti Covid-19 somministrati nel Veronese

In Veneto la campagna vaccinale anti Covid-9, conclusa la giornata di giovedì, è arrivata a 2200642 dosi somministrate, di cui 42675 il 13 maggio. Di quest'ultime, 32957 sono relative ad una prima dose, mentre 9717 sono state impiegate per concludere il ciclo.

Fino ad ora in regione è stato utilizzato il 91,7% delle forniture, per inoculare il primo "giro" di vaccino al 31,6% (1540367) della popolazione e il richiamo al 12,9% (629098). I soggetti ritenuti maggiormente a rischio hanno la priorità in questa campagna, a partire dagli anziani: il 97,2% dei veneti over 80 infatti ha ricevuto almeno la prima dose, così come l'82,9% delle persone tra i 70 e i 79 anni, il 65,9% degli individui tra i 60 e i 69 e il 23,3% di coloro tra i 50 e i 59.

Somministrata almeno la prima dose anche al 72,2% delle persone con disabilità e al 68,5% dei "vulnerabili".

In quattro giorni sono state somministrate oltre 146 mila dosi in regione: anche questa settimana si dovrebbe quindi sfondare agevolmente il tetto delle 200 mila.

In provincia di Veroba, tra Ulss 9 Scaligera e Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, sono stati inoculati in tutto 406572 vaccini, di cui 8607 nella giornata di giovedì.