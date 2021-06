Oltre 312 mila vaccini anti Covid-19 somministrati: settimana record per il Veneto

In tutta la regione, nella giornata di domenica, sono state inoculate 37212, di cui 3115 in provincia di Verona tra Ulss 9 Scaligera e Azienda Ospedaliera Integrata, portando il totale oltre quota 600 mila

Sono 37212 le dosi di vaccino anti Covid-19 inoculate in tutto il Veneto nella giornata del 13 giugno, che hanno portato il totale dall'inizio della campagna a 3384768. Di quelle somministrate domenica, 30001 erano relative alla prima dose per il soggetto di turno e 7211 per il completamento del ciclo vaccinale.

In regione fino ad ora è stato utilizzato il 92,4% delle forniture per vaccinare con almeno una dose il 47,6% (2309714) della popolazione residente e con il richiamo il 21,6% (1050461). Ad avere la precedenza in questa campagna sono state le categorie ritenute maggiormente a rischio in caso di infezione da coronavirus, come gli anziani: il 96,3% degli over 80 veneti dunque ha ricevuto almeno una dose, così come l'87,7% delle persone tra i 70 e i 79 anni, l'80,3% di coloro tra i 60 e i 69, il 67,1% dei cinquantenni e il 44,4% dei quarantenni. È stato sottoposto almeno al primo "giro" di vaccino anche il 76,7% degli individui affetti da disabilità e il 77,7% dei "vulenerabili".

Quella dal 7 al 13 è stata la settimana che ha registrato il miglior andamento in questa campagna vaccinale in Veneto, con 312981 dosi somministrate.

Domeni in provincia di Verona sono stati inoculati 3115 vaccini tra Ulss 9 Scaligera e Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, che hanno portato il totale a 600927.

