Vaccino anti Covid-19, prosegue la campagna in Veneto: somministrati altri 16 mila

Nella giornata di lunedì in Veneto sono state somministrate 16049 dosi di vaccino anti Covid-19, che hanno portato il totale dall'inizio della campagna a 1194426 alle ore 23.59 del 12 aprile. Come riporta il monitoraggio della Regione, 7671 dei vaccini inoculati nella giornata scorsa sono relativi alla prima dose per l'individuo ricevente, mentre 8378 sono serviti a completare il ciclo.

La campagna vaccinale in Veneto ha dato precedenza agli over 80 e l'84,8% di questi ha ricevuto la prima dose. Il grafico inoltre mostra come le vaccinazioni stiano toccando una fascia di popolazione sempre più grande, con una buona fetta degli over 70 che si è presentata negli appositi punti.

Fino a questo momento il Veneto ha utilizzato il 94,4% delle forniture in suo possesso, utilizzate per somministrare la prima dose al 17.7% (862887) della popolazione, mentre il 6,8% (331539) ha completato il ciclo.

Nel Veronese sono state finora somministrate 215541 dosi di vaccino tra Ulss 9 Scaligera e Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, 3882 delle quali nella giornata di lunedì.

Scarica il pdf del report vaccini

Gallery