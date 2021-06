Covid-19, l'80% dei sessantenni del Veneto ha ricevuto almeno una dose di vaccino

46333 dosi di vaccino anti Covid-19 sono state inoculate in Veneto l'11 giugno, portando il totale dall'inizio della campagna a 3298823. Di quelle utilizzate venerdì, 35160 hanno riguardo la prima dose per l'individuo di turno e 11173 il completamento del ciclo.

In regione è stato usato fino ad ora il 90% delle forniture per vaccinare con almeno una dose il 46,2% (2242865) della popolazione e con il richiamo il 21,3% (1032659). La campagna ha dato priorità alle fasce ritenute maggiormente a rischio, partendo dagli anziani: almeno una dose è stata ricevuta da oltre 96,3% degli over 80 veneti, così come dall'87,6% delle persone tra i 70 e i 79 anni, l'80% di coloro tra i 60 e i 69, il 66,2% dei sessantenni e il 38,9% dei cinquantenni.

Almeno una dose è stata inoculata anche al 76,6% degli individui affetti da disabiltà e dal 77,2% dei "vulnerabili".

L'andamento settimanale vede già 277407 dosi somministrate dal 7 all'11 giugno.

Venerdì in provincia di Verona sono stati inoculati 8685 vaccini tra Ulss 9 Scaligera e Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, per un totale di 588181.