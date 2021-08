Flessione delle vaccinazioni anti Covid-19 in Veneto: meno di 90 mila dosi inoculate in 3 giorni

26627 vaccini sono stati somministrati in Veneto mercoledì, di cui 5767 in provincia di Verona tra Ulss 9 Scaligera e Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata

Nella giornata dell'11 agosto, sempre nell'ambito della campagna anti Covid-19, in Veneto sono stati somministrati 26627 vaccini, che hanno portato il totale a 5886581. Di quelli inoculati mercoledì, 14570 sono relativi alla prima dose per l'individuo di turno e 12057 al completamento del ciclo.

Fino a questo momento in regione è stato utilizzato il 95,9% delle forniture giunte, per somministrare almeno il primo vaccino al 65,9% (3198248) della popolazione veneta e il richiamo al 57,5% (2789033).

La priorità in questa campagna è stata data alle categorie ritenute maggiormente in pericolo dal diffondersi del coronavirus, partendo dai più anziani. Ha ricevuto almeno la prima dose dunque il 96,6% degli over 80 veneti, il 90,8% delle persone tra i 70 e i 79 anni, l'85,7% di coloro tra i 60 e 69 anni, il 76,5% dei cinquantenni e il 66,6% dei quarantenni. Da quando invece sono state aperte le prenotazioni alle fasce più giovani, si sono sottoposti quantomeno al primo "giro" di vaccino il 59,3% dei trentenni, il 64,8% dei ventenni e il 41,7% dei ragazzi tra i 12 e i 19 anni.

Almeno una dose è stata inoculata anche all'81,6% delle persone affette da disabilità e all'85,2% dei "vulnerabili".

L'andamento mostra una flessione nelle somminstrazioni rispetto alle scorse settimane, con 89777 vaccinazioni eseguite nei primi tre giorni della settimana.

Mercoledì in provincia di Verona sono stati inoculati 5767 vaccini tra Ulss 9 Scaligera e Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, per un totale di 1067124.