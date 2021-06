Oltre 9 mila vaccini anti Covid-19 somministrati giovedì in provincia di Verona

Con le 50057 dosi somministrate nella giornata di giovedì, la campagna vaccinale anti Covid-19 in Veneto ha raggiunto quota 3249678. Di quelle inoculate il 10 giugno, 40804 sono state utilizzate per fornire il primo vaccino al soggetto di turno e 9253 per completare il ciclo.

Fino a questo monento in regione è stato utilizzato l'89,1% delle forniture per iniettare almeno il primo "giro" di vaccino al 45,2% (2205503) della popolazione residente e il richiamo al 20,9% (1021072). La campagna ha dato la priorità alle categorie maggiormente a rischio a causa del coronavirus, partendo dagli anziani: il 98,1% degli over 80 veneti ha dunque ricevuto almeno la prima dose, così come l'87,5% degli individui tra i 70 e i 79 anni, l'80,9% di coloro tra i 60 e i 69, il 66,3% dei cinquantenni e il 34,4% dei quarantenni. Almeno una dose è stata inoculata anche al 76,4% delle persone affette da disabilità e al 76,9% dei "vulnerabili".

179029 dosi sono state somministrate in Veneto nei primi quattro giorni della settimana, confermando i ritmi serrati di questo periodo.

In provincia di Verona giovedì sono stati inoculati 9222 vaccini tra Ulss 9 Scaligera e Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, per un totale di 578857.

