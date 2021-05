Oltre 290 mila dosi di vaccino anti Covid-19 somministrate in Veneto in una settimana

Quella compresa tra il 3 e il 9 maggio è stata la settimana che ha visto il maggior numero di dosi inoculate in regione. In provincia di Verona il conto totale è ora di 381553

Sono 2049106 le dosi di vaccino anti Covid-19 somministrate in Veneto secondo il dato delle 23.59 del 9 maggio, di cui 34533 nella giornata di domenica. Di quest'ultime, 24539 hanno rappresentato il primo "giro" per il cittadino di turno e 9994 il completamento del ciclo.

In regione è stato utilizzato il 92% delle forniture per vaccinare con la prima dose il 29,1% (1419066) dei cittadini e somministrare anche il richiamo al 12,2% (595359). La campagna ha dato la priorità alle categorie maggiormente messe a rischio dai contagi, come gli anziani: il 96,7% degli over 80 veneti ha ricevuto almeno la prima dose, così come l'80,9% delle persone tra i 70 e i 79 anni e il 56,9% di coloro tra i 60 e i 69.

Almeno una dosa l'hanno ricevuta anche il 70,9% degli individui affetti da disabilità e il 66% dei "vulnerabili".

La settimana appena conclusa è stata quella che ha fatto registrare il maggior numero di vaccini somministrati con 292906 dosi somministrate.

In provincia di Verona, nella giornata di domenica, sono state somministrate 4762 dosi tra Ulss 9 Scaligera e Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, per un totale di 381553.

