Oggi è in programma il "Vaccination day" contro Covid promosso dall'università di Verona

A partire dalle ore 9 di oggi, mercoledì 6 ottobre, si tiene a Verona il "Vaccination day" promosso dall'università scaligera. L'appuntamento è nel vialetto di accesso alla mensa San Francesco, con ingresso da viale dell’Università, dove l'Unità mobile della Croce Verde sarà a disposizione di chiunque volesse effettuare la vaccinazione anti Covid-19. L’iniziativa, spiega l'ateneo veronese, è sì rivolta agli studenti ma è «aperta a tutta la popolazione» indipendentemente dalla residenza e nazionalità.

Si tratta evidentemente di un'opportunità in più che l'università scaligera ha voluto mettere a disposizione di quanti ancora non abbiano ricevuto alcuna somministrazione di vaccino anti Covid, a fronte del fatto che oramai si avvicina sempre più la data del 15 ottobre. A partire da venerdì prossimo, infatti, entrerà formalmente in vigore l'obbligo di esibire il green pass pressoché ovunque per accedere ai vari luoghi di lavoro, sia quelli privati che quelli nel settore del pubblico impiego. Tanto per gli studenti universitari quanto per i lavoratori all'interno dell'università in realtà poco cambierà, essendo che per loro l'obbligo del certificato verde era già entrato in vigore dallo scorso 1 settembre. Il "Vaccination day" di quest'oggi, ad ogni modo, servirà anche e soprattutto a coloro i quali finora non abbiano avuto modo di vaccinarsi e però ne abbiano l'intenzione.

In base alle "linee guida" operative circa lo svolgimento del "Vaccination day" fornite dall'Unità di crisi dell'ateneo scaligero, per prendere parte oggi alla vaccinazione contro Covid in università «non è necessario prenotarsi». La stessa università, tuttavia, spiega che «per evitare perdite di dosi vaccinali è opportuno avere una stima del numero di chi intende vaccinarsi». A tale scopo, dunque, l'invito dell'ateneo di Verona è di rispondere ad un «sondaggio anonimo il prima possibile» qualora si sia intenzionati ad usufruire di questa opportunità. Il questionario è disponibile online al presente link. Infine, accedendo a quest'altro link è possibile scaricare il modulo anamnestico che andrà compilato e presentato al momeno della vaccinazione.