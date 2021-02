Al via la campagna di vaccinazione a San Bonifacio, Girardi: «Giornata importante»

Una giornata molto importante e sentita quella di oggi, mercoledì 17 febbraio, nel Comune di San Bonifacio dove sono iniziate al Palaferroli le prime vaccinazioni contro Covid-19 su soggetti over 80. Nel parcheggio decine di automobili erano in attesa con largo anticipo, mentre l'afflusso viene regolato grazie ad un'accoglienza che inizia già nel piazzale prima dell'ingresso nella struttura di via Offia.

Il dg dell'Ulss 9 Scaligera Pietro Girardi, presente per l'occasione, ha dichiarato: «È un giorno importante, cercheremo di aprire nuovi centri anche in altri Comuni, possiamo però procedere con le vaccinazioni in modo relativamente veloce poiché a mancare per ora sono proprio i vaccini». Quale importante nota di servizio, il dg Ulss 9 Scaligera Pietro Girardi ha invitato le persone chiamate ad eseguire la vacciazione affinché si presentino «puntuali ma non con troppo anticipo, perché altrimenti il rischio è che si creino assembramenti».