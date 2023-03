Dal mare di Bibione ai monti della Val di Sole: le vacanze in appartamento per over 60 (e familiari) grazie al Comune di Verona

Una vacanza al mare, a Bibione, o tra i monti in Val di Sole. È la proposta del Comune di Verona per gli over 60 veronesi che desiderano andare in villeggiatura una settimana a scelta tra giugno e settembre, con la possibilità anche di essere accompagnati dai familiari. Dalle 9 di lunedì 27 marzo si apriranno le iscrizioni per prenotare il soggiorno in appartamento. Condizioni necessarie, spiega una nota di Palazzo Barbieri, è anzitutto quella di essere residenti nel Comune di Verona, avere già compiuto 60 anni, e che l’assegnatario dell’appartamento sia presente per tutto il periodo del soggiorno.

Bibione

Gli appartamenti al mare, spiega sempre la nota del Comune, sono dislocati a Bibione Centro o Bibione Pineda ad una distanza dalla spiaggia variabile tra i 200 e i 500 metri circa. Sono bilocali 3+2 posti letto (massimo 5 persone) composti da soggiorno/angolo cottura con divano letto a due posti e 1 camera con letto matrimoniale e un letto singolo, si trovano al piano terra o al 1° piano senza ascensore.

La quota comprende: locazione appartamento, consumo di energia elettrica, acqua, gas e servizio spiaggia (un ombrellone e due sedie sdraio per appartamento). La quota non comprende: biancheria da letto e da cucina, trasporto e tassa di soggiorno.

Val di Sole

Gli appartamenti in montagna si trovano invece a Croviana (Tn), in Val di Sole. Sono bilocali 4+2 posti letto (massimo 6 persone) composti da soggiorno/angolo cottura con divano letto a due posti e un letto a castello e una camera con letto matrimoniale e bilocali 2+2 posti letto (massimo 4 persone) composti da soggiorno/angolo cottura con divano letto a due posti e una camera con letto matrimoniale. La palazzina è su tre piani senza ascensore.

La quota comprende locazione appartamento, consumo di energia elettrica, acqua e gas. La quota non comprende: biancheria da letto e da cucina, trasporto, tassa di soggiorno e Val di Sole Guest Card obbligatoria (3 euro al giorno sopra i 13 anni, comprende impianti di risalita, treno e pullman per visite in Val di Sole).

Informazioni e contatti

La località di soggiorno dovrà essere raggiunta con mezzi propri e all’arrivo sarà richiesto il versamento di una cauzione in contanti. Si può prenotare dalle 9 di lunedì 27 marzo dal sistema prenotazioni alla pagina del Turismo Sociale, o telefonando ai i numeri 045 8078635 – 8078637. Informazioni, date e prezzi www.comune.verona.it/turismosociale oppure scrivendo un’email a turismo.sociale@comune.verona.it.