Vacanze al mare o in montagna per famiglie con minori grazie al Comune di Verona: agevolazioni Isee, tutto quello che c'è da sapere

«Giovedì 6 aprile aprono le iscrizioni per prenotare le vacanze in appartamento al mare o in montagna promosse dall'assessorato al Turismo sociale». Ne dà notizia in una nota il Comune di Verona che poi specifica: «Possono aderire all’iniziativa le famiglie residenti nel Comune di Verona con almeno un figlio minorenne».

In base a quanto si apprende, la località di soggiorno al mare è Bibione (Ve) e gli appartamenti si trovano a Bibione centro, Bibione Lido del Sole e Bibione Pineda, ad una distanza massima dalla spiaggia di 500 metri circa. Gli alloggi sono «bilocali o trilocali, tutti dotati di soggiorno, angolo cottura e una o due camere da letto». La quota «comprende locazione appartamento, consumo di energia elettrica, acqua, gas e servizio spiaggia (un ombrellone e due sedie sdraio per appartamento)». Dal Comune specificano inoltre che «non sono invece comprese la biancheria da casa e la tassa di soggiorno».

Per la montagna la meta proposta è Malè (Tn), in Val di Sole. Gli appartamenti sono «trilocali o quadrilocali», tutti «dotati di angolo cottura con divano letto a due posti e una o due camere da letto, camera con letto matrimoniale e una camera con letto a castello o con due letti singoli in soppalco». Nella quota, in base a quanto viene riportato sempre da Palazzo Barbieri, è «compresa locazione appartamento, consumo di energia elettrica, acqua e gas, escluse invece biancheria da letto e da cucina, trasporto, tassa di soggiorno e Val di Sole Guest Card obbligatoria (3 euro al giorno sopra i 13 anni, comprende impianti di risalita, treno e pullman per visite in Val di Sole)».

Il pagamento della tariffa, che risulterà «agevolata con indicatore Isee inferiore a 9.000 euro», avviene attraverso il circuito PagoPA secondo le indicazioni fornite dagli uffici. All'arrivo, spiega sempre la nota del Comune, «sarà richiesto il versamento di una cauzione in contanti».

Informazioni e contatti

Le prenotazioni si effettuano tramite il sistema prenotazioni o telefonando ai numeri 045 8078637 – 8078635. Non è invece possibile prenotare tramite e-mail. Sarà poi necessario inviare via mail all'indirizzo vacanzefamiglie@comune.verona.it il modulo domanda compilato ed effettuare il pagamento dell'acconto di 100 euro. Tutte le informazioni sono disponibili anche sul sito del Comune.