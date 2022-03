Vacanze al mare in albergo grazie al Comune di Verona: al via le iscrizioni per chi ha più di 60 anni

Con la bella stagione scatta la voglia di vacanza. Ai veronesi over 60 pensa il Comune, che propone vacanza in albergo al mare per la prossima estate. Le mete prescelte sono Igea Marina, Caorle, Cesenatico, Caorle, Misano e San Benedetto del Tronto. L’iniziativa è riservata ai residenti nel Comune di Verona, autosufficienti e con più di 60 anni.

Le iscrizioni partono martedì 29 marzo fino all’esaurimento dei posti disponibili. Le settimane di villeggiatura vanno dal 7 giugno al 17 settembre, i prezzi variano dal periodo alla tipologia di camera richiesta. Al momento della scelta della struttura, è possibile consultare la distanza che separa l’albergo alla spiaggia.

La quota comprende: trasporto in pullman, pensione completa bevande incluse, servizio spiaggia, accompagnatore- animatore, spese di iscrizione e gestione pratica. Iscrizioni su www.comune.verona.it/ turismosociale, oppure telefonando ai numeri 045 8078635 – 8078637.