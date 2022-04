Estate 2022 al mare o in montagna per gli over 60: iscrizioni già aperte

RItorno alla normalità dopo due anni e, insieme alle mete, aumentano anche i posti a disposizione. Per tutta l’estate 2022 gli over 60 potranno andare in vacanza grazie ai "pacchetti ferie" del Consorzio Intercomunale Soggiorni Climatici. Una realtà, di cui il Comune di Verona è capofila, che raggruppa altri 34 enti locali scaligeri.

La prima proposta è per due settimane alla terme di Ischia, dal 20 aprile al 4 maggio, e poi si alterneranno il mare alla montagna. Da Predazzo a Rimini, da Ossana in provincia di Trento a Jesolo, e ancora Riccione, Roseto degli Abruzzi, Cesenatico, Milano Marittima. Due le possibilità per chi preferisce stare lontano da casa solo una settimana: Cattolica dal 26 giugno al 3 luglio e Riccione dal 4 all’11 settembre.

Le iscrizioni sono già aperte e i posti vanno a ruba. Da Palazzo Barbieri consigliano agli interessati di contattare quanto prima il Consorzio telefonando al numero 0458031046 per prendere appuntamento, oppure di collegarsi online al sito del Turismo sociale del Comune di Verona.

Giovedì mattina, l’assessore ai Servizi demografici Stefano Bianchini, presidente del Consorzio Intercomunale Soggiorni Climatici, ha presentato tutta l’offerta 2022. Presente anche il responsabile Angelo Zanetti.

Nel 2020 per la pandemia i soggiorni erano stati sospesi, mentre nel 2021 ne erano stati organizzati 25 con un massimo di 25 partecipanti a turno. Quest’anno invece la capienza sale a 40 iscritti. La quota comprende la pensione completa in hotel, il trasporto da Verona, il posto in spiaggia, le assicurazioni e l’accompagnatore.

«Veniamo da due anni difficili, con rigidi protocolli e restrizioni, questa estate vuole essere l’emblema del ritorno alla normalità – ha detto Bianchini -. Offriamo un servizio completo e di alta qualità sotto l’aspetto organizzativo e logistico, a prezzi calmierati. È un’occasione per tutti gli over 60 per godersi un periodo di vacanza, stando insieme e socializzando, in tutta sicurezza».