Vacanze estive per famiglie con minori a prezzi vantaggiosi grazie al Comune di Verona: tutte le informazioni

Tornano le vacanze estive in campeggio per famiglie con minori. Da venerdì 4 febbraio 2022 alle 9, potranno iscriversi all’iniziativa tutti i nuclei familiari residenti nel Comune di Verona con almeno un figlio minorenne. Le strutture ricettive sono dislocate in varie località di mare, ma anche in prossimità di mete di grande richiamo culturale tra Veneto, Emilia Romagna, Toscana Abruzzo e Puglia.

L’iniziativa è organizzata dall’Assessorato al Turismo sociale. Le case mobili sono trilocali di circa 25 metri quadrati, composti da una camera matrimoniale ed una seconda camera con due letti singoli e un letto a ribalta di dimensioni ridotte (150cm x 60kg). Un altro letto si ricava dal divanetto in soggiorno. La cucina dispone di un frigorifero con piccolo congelatore, un fornello a quattro fuochi, stoviglie e pentolame. Il bagno è predisposto con doccia, lavandino e wc.

La capienza massima è di 5 adulti e 1 bambino Nei campeggi, che sono Ca' Savio, Free Time, International Riccione, Manacore, Park Albatros, Residence Village, Stork e Vigna Sul Mar, sarà possibile prenotare una o due settimane. La quota comprende locazione della casa mobile, consumo di energia elettrica, acqua e gas, mentre non comprende biancheria da letto, biancheria da cucina, servizio spiaggia, aria condizionata ed eventuale tassa di soggiorno.

I cani sono ammessi su richiesta e con costi aggiuntivi solo presso le strutture Vigna sul Mar, International Riccione, Park Albatros, Stork e Manacore. La località di soggiorno è da raggiungere con mezzi propri. Per prenotare o per informazioni www.comune.verona.it/turismosociale oppure telefonando ai numeri 045 8077472 – 8078635. Per le quote è possibile prendere visione del volanti con i costi relativi a ciascun campeggio.