Vacanze in campeggio per over 60: il Comune di Verona apre le prenotazioni

Da oggi, lunedì 6 febbraio, ci si può prenotare alle vacanze in campeggio per over 60, iniziativa dell'ufficio Turismo Sociale del Comune di Verona molto attesa e partecipata dai cittadini perchè dà loro la possibilità di soggiornare al mare o sul lago di Garda a prezzi molto contenuti.

Novità di quest’anno è la Croazia, che va ad aggiungersi alle località italiane proposte. Per una vacanza che unisce l’esperienza del campeggio al comfort di una vera abitazione, grazie ad alloggi che sono vere e proprie case mobili in campeggio.

Nei periodi dal 3 giugno al 22 luglio e dal 26 agosto al 16 settembre, gli over 60 residenti a Verona potranno quindi soggiornare in rinomate località di mare, oltre che in campeggi/villaggi della sponda veronese del lago di Garda.

LE METE PROPOSTE - Dal Veneto alla Romagna, dalla Toscana all’Abruzzo fino in Puglia e Croazia. Le località proposte sono: Cavallino Treporti, Jesolo, Lido di Pomposa, Riccione, Roseto degli Abruzzi, San Vincenzo, Orbetello, Peschici, Parenzo e, sul lago di Garda a Peschiera e a Cisano di Bardolino.

Si potrà partecipare da soli o con il coniuge, eventualmente con propri familiari fino alla capienza massima dell’alloggio (5/6 posti letto) il cui prezzo, a settimana, varia da un minimo di 199 euro ad un massimo di 499 euro.

LE CASE MOBILI - Sono alloggi indipendenti, hanno una superficie di circa 25 mq e sono composte da una cucina dotata di frigorifero, fornello a quattro fuochi, stoviglie e pentolame, una camera matrimoniale, una cameretta con 2/3 letti singoli e un bagno con doccia. All’interno dei campeggi/villaggi si potrà usufruire di tutti i servizi, dalla piscina all’animazione, dal ristorante alla possibilità di praticare sport.

È possibile iscriversi collegandosi al sito www.comune.verona.it oppure telefonando ai numeri 045 8078635 – 8078637. Per informazioni Ufficio Turismo Sociale – Tel. 045 8078635 – 8078637 email turismo.sociale@comune.verona.it o sul sito www.comune.verona.it/turismosociale.