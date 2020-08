Vacanze in campeggio per gli over 60: il Comune di Verona apre le iscrizioni

Al via da mercoledì 12 agosto le prenotazioni per le vacanze in campeggio, con casa mobile, proposte a settembre ai cittadini residenti nel Comune di Verona con più di 60 anni.

L’iniziativa, organizzata dall'Assessorato al Turismo sociale, consentirà quest’anno di trascorrere un periodo di vacanza al lago di Garda, in uno dei campeggi-villaggi presenti a Peschiera del Garda o a Bardolino.

Nell'attuale situazione post Covid, il Comune di Verona ha scelto di sostenere un turismo di prossimità, a garanzia di una maggiore sicurezza dei partecipanti e come opportunità per riscoprire le bellezze del territorio veronese, facilmente raggiungibili in macchina.

I turni di una settimana vanno dal 5 settembre al 3 ottobre.

Le case mobili sono alloggi indipendenti e hanno una superficie di circa 25 metri quadrati e sono composte da una cucina dotata di tutto l’occorrente per 6 persone (5 adulti e 1 bambino), una camera matrimoniale, una cameretta con 2/3 letti singoli e un bagno con doccia.

Si potrà trascorrere le vacanze da soli, con il coniuge o con dei familiari, fino alla capienza massima di 5/6 posti letto ad alloggio. Il costo varia da un massimo di 229 euro all’inizio di settembre fino ad un minimo di 159 euro nell'ultima settimana del mese.

Sarà possibile iscriversi dal 12 agosto collegandosi al sito www.comune.verona.it oppure telefonando ai numeri 045 8078635 – 8078636 – 8078637. Informazioni alla mail: turismo.sociale@comune.verona.it.