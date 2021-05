Famiglie con minori e ferie in appartamento al mare: aperte le prenotazioni

Sono aperte le iscrizioni per prenotare le vacanze in appartamento per famiglie con minori residenti nel Comune di Verona. La località di soggiorno è Bibione (VE) e si può aderire per una o due settimane.

L'iniziativa, proposta dall'assessorato al Turismo sociale, prevede il soggiorno in appartamenti bilocali o trilocali, tutti dotati di soggiorno, angolo cottura e una o due camere da letto.

La quota comprende locazione dell'appartamento, consumo di energia elettrica, acqua, gas e servizio spiaggia (un ombrellone e due sedie sdraio per appartamento). Esclusa invece la biancheria da casa ed eventuale tassa di soggiorno.

Il pagamento della tariffa, quest’anno, avviene attraverso il circuito PagoPA secondo le indicazioni fornite dagli uffici.

Le prenotazioni si effettuano tramite il sistema prenotazioni o telefonando ai numeri 045 8077472 - 8078635. Non è invece possibile prenotare tramite e-mail. Sarà poi necessario inviare via mail all'indirizzo vacanzefamiglie@comune.verona.it il modulo domanda compilato ed effettuare il pagamento dell'acconto di 50 euro.