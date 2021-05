Vacanze in albergo in località di mare per gli over 60: il Comune apre le iscrizioni

Aperte le iscrizioni per i turni di giugno delle vacanze in albergo in località balneari, riservate ai cittadini residenti a Verona con più di 60 anni. Il servizio è promosso dal Comune, in collaborazione con il Consorzio Intercomunale Soggiorni Climatici.

Il pacchetto vacanze comprende: servizio di trasporto completo da Verona all'hotel ospitante e ritorno in pullman Gran Turismo; trattamento di pensione completa in hotel 3 o 4 stelle, bevande incluse; sistemazione in camere dotate di servizi privati; servizio spiaggia; accompagnatore – animatore; spese organizzative.

Prima della partenza verrà richiesto il certificato di vaccinazione anti Covid o l'esito negativo del tampone.

Prenotazioni ed informazioni sul sito del Comune di Verona oppure telefonando ai numeri 045 8078635 – 8077472.