Va avanti il tour di Amia nei quartieri di Verona: ora è il turno di Borgo Venezia

Prosegue il tour dell’Ecomobile Amia in tutti i quartieri di Verona. Dopo i mercati rionali dello Stadio, di Santa Lucia, di San Zeno, martedì 9 novembre sarà la volta di quello di Borgo Venezia.



Un’iniziativa voluta dal presidente della società di via Avesani Bruno Tacchella, che rappresenta un’utile occasione di dialogo tra gli amministratori di Amia e la cittadinanza. A rotazione il presidente ed i consiglieri si recano settimanalmente presso i mercati presenti nei vari quartieri cittadini.Un’occasione non soltanto per divulgare utili e preziose indicazioni per una corretta separazione domestica delle differenti tipologie di rifiuto e su tutti i servizi offerti da Amia, ma anche un momento di incontro con i residenti del quartiere, per ascoltare in prima persona esigenze, segnalazioni e criticità da parte degli utenti. Durante il mercato sarà inoltre distribuito il nuovo dizionario dei rifiuti. La postazione Ecomobile Amia sarà presente in via Plinio, vicino alla Chiesa di San Marco.