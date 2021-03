Dall'Etiopia all'università di Verona, corridoio umanitario per rifugiati

Nel 2020, l'università di Verona ha aderito al «Manifesto dell'Università Inclusiva», rete di atenei italiani che fa capo ad all'Alto commissariato per i rifugiati dell’Onu (Unhcr), il cui obiettivo è quello di favorire l'accesso dei rifugiati all'istruzione superiore e promuovere l'integrazione sociale e la partecipazione attiva alla vita accademica in Italia.

«L'ateneo - ha spiegato il rettore Pier Francesco Nocini - consolida un approccio innovativo delle sue tradizionali attività di didattica, di ricerca e di terza missione, investendo in iniziative che coniugano insieme internazionalizzazione e cooperazione allo sviluppo, sostenibilità sociale e ambientale, pari opportunità e tutela dei diritti, e che sono rivolte non solo alla comunità universitaria, ma anche alla società civile con scopi sociali, umanitari e inclusivi».

In linea con i suoi obiettivi strategici progetti di accoglienza e inclusione, l’ateneo scaligero ha aderito, per l'anno 2021, al programma Unicore (University Corridors for Refugees), volto alla creazione di corridoi umanitari per studenti rifugiati o richiedenti asilo al fine di accoglierli in corsi di laurea magistrale biennale. Tale programma permette agli studenti rifugiati in Etiopia di arrivare in Italia con un percorso di ingresso regolare e sicuro e proseguire qui i loro studi, grazie anche ad un’ampia rete di partner a livello nazionale (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione, Caritas Italiana, Diaconia Valdese e Ghandi Charity, Astalli) e locale (Assessorato alla Cultura e alle Pari Opportunità del Comune di Verona, Caritas Diocesana Veronese, Camera Avvocati Immigrazionisti del Triveneto, Cestim, Commissione Sinodale per la Diaconia, Comunità ebraica di Verona e Vicenza, Esu, Fondazione Nigrizia, Migrantes - Centro Pastorale Immigrati, Unione delle Comunità ebraiche italiane).

Partecipando alla terza edizione del bando Unicore 3.0, l'università di Verona selezionerà una studentessa o uno studente con status di rifugiato in Etiopia, da immatricolare a settembre ad uno dei nove corsi di laurea magistrale internazionale per l’anno accademico 2021/2022. L’ateneo garantirà l'esonero dal pagamento dei contributi di iscrizione, una borsa di studio annuale, l’accompagnamento e l'orientamento ai servizi dell'università fin dalla fase di ammissione e immatricolazione al corso di studio attraverso un tutor dedicato, il supporto amministrativo per la richiesta di permesso di soggiorno e relativo rinnovo, sostegno e accompagnamento psicologico, un corso intensivo di italiano al Centro Linguistico di Ateneo. Il partnenariato locale contribuirà alla copertura degli altri servizi necessari per l’accoglienza e integrazione della persona nel territorio, quali vitto e alloggio, consulenza legale, iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno, pocket money mensile, abbonamento ai mezzi di trasporto e l'acquisto di strumenti di integrazione in famiglie italiane.