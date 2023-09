Finanziamento da 6 milioni per scienze economiche, dipartimento di eccellenza

Migliorare qualità e quantità della ricerca, attrarre studiose e studiosi italiani e stranieri e trattenere a Verona i talenti migliori reclutati negli anni, creando un ambiente stimolante e competitivo. Sono questi, in sintesi, gli obiettivi del dipartimento di scienze economiche dell’università di Verona che l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvur) ha indicato tra i 180 dipartimenti di eccellenza italiani. Il dipartimento ha così ricevuto 6 milioni di euro per il suo progetto di sviluppo, che durerà fino al 2027.

Il progetto è stato illustrato questa mattina, 6 settembre, da Giam Pietro Cipriani, direttore del dipartimento di scienze economiche; Marco Piovesan, docente di economia politica e referente scientifico del progetto di eccellenza; e Athena Picarelli, docente di metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie.

Gli sforzi dei prossimi anni saranno in particolare incentrati su un nuovo filone di ricerca, considerato cruciale per il futuro e intitolato "Salute e benessere". Un tema che rientra tra gli obiettivi dell'Agenda per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. Il dipartimento dell'università di Verona ha di recente ottenuto due finanziamenti europei da 8 milioni di euro complessivi per due progetti in questo settore e ha ricevuto finanziamenti per altri lavori connessi e sinergici. Mentre con una cospicua quota del finanziamento ottenuto in qualità di dipartimento di eccellenza, sarà potenziata l'attenzione e costruita un'innovativa base di dati che possa risultare di valido supporto sia per la comunità scientifica che per i decisori pubblici, anche a livello locale.

In particolare, il dipartimento propone di creare una nuova "Data Platform" per identificare e stimare l’impatto di varie politiche di intervento pubblico su salute e benessere e per comprendere i meccanismi attraverso i quali tali politiche influenzano il benessere delle famiglie e in particolare dei bambini. La piattaforma di raccolta dati può essere anche vista come uno strumento per disegnare e testare interventi di politica economica, per identificarne le associate risposte comportamentali di famiglie e individui a specifici interventi, nonché per misurare la loro sostenibilità economica e politica. Il progetto permetterà di sviluppare competenze nuove nella raccolta e nell'analisi di dati primari e di basi amministrative.

Questo schema potrebbe essere replicato su una scala geografica più piccola, prendendo come riferimento ad esempio la popolazione residente nel Comune di Verona. E il progetto potrebbe fornire uno strumento per sviluppare anche una ricerca collaborativa con il privato che permetta di garantirne lo sviluppo sostenibile anche da un punto di vista finanziario.

Non da ultimo, la piattaforma dati potrebbe fornire un importante supporto per stimare l’impatto del Pnrr per l’economa italiana e per le sue dimensioni territoriali. Questo aspetto dovrebbe attrarre l’attenzione di stakeholder pubblici interessati anche nelle macro-conseguenze per famiglie e giovani di scelte di politica economica.

Grazie ai fondi ministeriali, il dipartimento scaligero rafforzerà anche il dottorato di ricerca in economia e finanza con un aumento delle borse di studio, nuovi insegnamenti e un ambiente di lavoro migliore per dottorande e dottorandi. Accanto a "Economics", quest'anno sarà anche lanciato un secondo e innovativo percorso in "Data Analysis and Finance". Nella sua nuova veste, il dottorato sarà così in grado di produrre formazione elevata sui principali temi economico-finanziari, contribuendo in questo modo a incrementare il livello di tali competenze storicamente basse nel nostro Paese. Questo sforzo avrà un impatto positivo sulla didattica dei corsi di studio del dipartimento di scienze economiche, che comprendono due corsi di laurea triennale e tre corsi di laurea magistrale. Questi corsi di studio offrono già una formazione di alta qualità, integrando un'attività didattica innovativa e basata sulla ricerca con un approccio pratico e applicato. Negli anni, queste attività sono state ulteriormente potenziate attraverso l'istituzione di doppi titoli con università straniere e percorsi di formazione all'estero, su cui il dipartimento continuerà a investire.