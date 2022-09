Ospedale di Bussolengo, Uniti per l'Orlandi: «Basta ciacole, vogliamo i fatti»

Il comitato Uniti per l'Orlandi sta valutando azioni di protesta per ottenere chiarimenti sulle preoccupanti voci che circolano attorno all'ospedale di Bussolengo. «Basta ciacole, vogliamo i fatti», scrivono i membri del comitato, ormai stanchi di vaghe promesse a cui non seguono provvedimenti concreti, anzi si susseguono indiscrezioni su possibili chiusure o ridimensionamenti dei servizi sanitari.

«Il comitato ha cercato di indagare a fondo», si legge in una nota di Uniti per l'Orlandi. E tra i vari argomenti d'indagine è emerso il trasferimento della dottoressa Giovanna Varischi, della direzione medica, «il cui ruolo sarà coperto, per un giorno solo alla settimana, da personale che a turno verrà dall'ospedale Magalini. Perché così poco tempo per la direzione medica all'Orlandi?», è il quesito del comitato, intimorato anche dalle voci su un possibile ridimensionamento del pronto soccorso.

Uniti per l'Orlandi vuole anche sapere quando sarà aperto l'ospedale di comunità dell'Orlandi, quando saranno ripristinati tutti i posti letto di medicina, e quando saranno nuovamente a disposizione i posti letto di riabilitazione. «E perché da ottobre le ambulanze del 118 saranno disponibili dal lunedì al venerdì mentre il sabato e la domenica il servizio sarà coperto dai volontari della Croce Verde o della Croce Bianca?», chiedono ancora gli appartenenti al comitato, i quali hanno anche ribadito la contrarietà al progetto di una casa della comunità nella vecchia sede dell'Ipab. «Progetto a cui ci opponiamo fermamente non rilevando alcun motivo, se non quello speculativo, nel farlo in un paese con un ospedale ed un distretto ampiamente in grado di fornire i medesimi servizi», conclude Uniti per l'Orlandi.