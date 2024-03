La città di Verona è stata scelta dagli induisti per piantare nuovi alberi

Nella giornata di oggi, giovedì 21 marzo, dieci alberi di tigli di fusto sono stati piantumati nei giardini di via Zancle, nella terza circoscrizione, individuata insieme al Comune di Verona per realizzare il progetto dell’Unione Induista italiana attraverso i fondi dell’8 per Mille. In base a quanto viene riferito in una nota di Palazzo Barbieri, il Comune di Verona è stato scelto per «la sensibilità e l’impegno con cui sta affrontando le tematiche della tutela dell’ambiente e alla cura dei luoghi comuni».

Video ufficio stampa Comune di Verona

In merito è intervenuto quest'oggi l’assessore ai giardini e arredo urbano Federico Benini: «Ringraziamo gli ecologisti dell’Unione Induista italiana, perché grazie alla loro donazione oggi in questa area in via Zanche vengono piantumati dieci nuovi tigli, che si aggiungono ai numerosi alberi messi a dimora di recente, gli ultimi la settimana scorsa in Borgo Roma»

La monaca Svamini Shuddhananda, rappresentante dell'Unione Induista Italiana, ha quindi precisato: «Si tratta di una campagna che portiamo avanti a livello nazionale. Verona è stata scelta per la forza attrattiva del Comune verso realtà sensibili e attente ai temi del verde e dell’ambiente». Presente nell'occasione anche la referente veronese della dell’Unione Induista italiana, Luisa Tomazzoli.