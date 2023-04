Prende il via all'ateneo di Verona la quinta edizione di "Unicore, University Corridors for Refugees"

«Sono 35 le università italiane che parteciperanno alla quinta edizione del progetto "Unicore, University Corridors for Refugees" per dare la possibilità a 61 rifugiati di proseguire il loro percorso accademico in Italia». Lo rivela una nota dell'ateneo scaligero nella quale viene poi precisato: «Le studentesse e gli studenti, attualmente rifugiati in Kenya, Niger, Nigeria, Sud Africa, Uganda, Zambia e Zimbabwe, saranno selezionati attraverso un bando pubblico lanciato il 3 aprile».

L’università di Verona fa sapere che quest'anno ha aderito al progetto nell'ambito delle azioni e del network Manifesto università inclusiva proposto dall'Unhcr alle università italiane per facilitare l’accesso all'istruzione universitaria e il proseguimento degli studi dei titolari di protezione internazionale: «Accoglienza, unitamente a motivazione e merito, - prosegue la nota dell'ateneo veronese - sono i capisaldi di questa progettualità di cooperazione allo sviluppo che si inserisce nel più ampio quadro dell’internazionalizzazione di ateneo». Grazie al nuovo bando, l’ateneo spiega dunque di voler selezionare, sulla base «del merito e della motivazione», una studentessa o uno studente con status di rifugiato in Kenya, Niger, Nigeria, Sud Africa, Uganda, Zambia e Zimbabwe, da immatricolare a settembre a uno dei dieci corsi di laurea magistrale internazionale per l’anno accademico 2023/2024.

«Ai fini della realizzazione di tale progettualità - chiarisce ancora l'ateneo scaligero - è fondamentale il costituirsi di un solido e ampio partenariato a livello locale che assicuri la realizzazione di formule di accoglienza e integrazione a favore degli assegnatari delle borse di studio». In base a quanto si apprende, nel caso di Verona, i partner locali del progetto per la nuova edizione di Unicore sono attualmente 13, ovvero due in più rispetto alla precedente edizione. L’università di Verona, insieme alla rete di partner, contribuisce con Unicore a un progetto che si propone di tradurre nella pratica «la strategia generale di accoglienza e inclusione nell'università in linea con il Global compact sui Rifugiati e la Strategia dell’Unione europea per università di eccellenza e inclusive».

Il nuovo bando Unicore

Il progetto, secondo quanto rivelato dall'università di Verona, offre ai rifugiati l’opportunità di «arrivare in Italia in maniera regolare e sicura per proseguire gli studi, in linea con l’obiettivo dell’Unhcr, Agenzia Onu per i rifugiati, di rafforzare i canali di ingresso per rifugiati e di raggiungere un tasso di iscrizione a programmi di istruzione superiore al 15% nei Paesi di primo asilo e nei Paesi terzi». Unicore, ricorda ancora la nota dell'ateneo veronese, è nato nel 2019 con una prima fase pilota durante la quale sei studenti sono stati accolti da due atenei per poi espandersi fino a coinvolgere oltre 40 università italiane che in cinque anni hanno offerto più di 180 borse di studio a studenti rifugiati.

Il progetto è reso possibile grazie alla collaborazione del ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Unhcr, Caritas Italiana, Diaconia Valdese, Centro Astalli, Banca Etica e Gandhi Charity, oltre ad un’ampia rete di partner locali che assicureranno il supporto necessario agli studenti durante il programma di laurea magistrale della durata di due anni e favoriranno la loro integrazione nella vita universitaria. Gli studenti selezionati inizieranno fin da subito il loro percorso di inclusione in Italia grazie a corsi di lingua italiana che saranno erogati da remoto dalle Università per Stranieri di Perugia e Siena e dall'Università di Notre Dame. Il bando chiuderà il 19 maggio 2023 e tutte le informazioni possono essere consultate sul sito https://universitycorridors.unhcr.it/ e per quanto riguarda l'università di Verona alla pagina https://www.univr.it/it/manifesto-universita-inclusiva.