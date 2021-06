Una veronese sul set di un film con Eros Pagni e Serena Grandi

Marzia Aspetti per le sue capacità è stata contattata personalmente dalla produzione per occuparsi dei contatti con le istituzioni e per il settore organizzazione/marketing

Si chiama Marzia Aspetti la veronese che prenderà parte alle riprese di un film con protagonista Eros Pagni e Serena Grandi prodotto dalla Remor Film di Roma. Il film, ambientato nell’immediato dopoguerra, parla di un bambino che parte alla ricerca di suo padre e che impara a conoscere il mondo attraverso le storie fantastiche che gli racconta il nonno. Il regista è CarloAlberto Biazzi, cremonese, che con il suo precedente lavoro, Il padre di mia figlia con Giulio Scarpati, aveva partecipato al festival di Cannes 2017. Marzia Aspetti per le sue capacità è stata contattata personalmente dalla produzione per occuparsi dei contatti con le istituzioni e per il settore organizzazione/marketing. Il film verrà girato in Liguria entro la fine di quest’anno. La sceneggiatura del film è di Biazzi e Sergio Pierattini, mentre la fotografia sarà affidata al maestro Luciano Tovoli, noto direttore della fotografia internazionale.