Una Nessuna Centomila in Arena, successo anche in tv

Boom di ascolti ieri, 8 maggio, in tv per l'evento benefico "Una Nessuna Centomila in Arena" condotto da Amadeus insieme a Fiorella Mannoia nell'anfiteatro scaligero. Lo spettacolo andato in onda su Rai 1 ha convinto il pubblico da casa, interessando 3.834.000 telespettatori, pari al 25,8% di share e conquistando la prima serata televisiva.

Sul palco veronese numerosi artisti si sono alternati per contribuire alla lotta contro la violenza sulle donne. Le due serate all’Arena di Verona, il 4 e 5 maggio, sono state un successo strepitoso ed hanno permesso di raccogliere 600mila euro che saranno ripartiti e devoluti a nove centri antiviolenza italiani.

E il doppio sold out con oltre 20mila spettatori nell'anfiteatro è stato riproposto ieri in tv per sostenere la Fondazione Una Nessuna Centomila nella prevenzione e nel contrasto della violenza contro le donne. Fino all'11 maggio, infatti, è ancora attiva la campagna solidale di raccolta fondi al numero 45580.

«È stata una serata pazzesca. Il pubblico è partecipe: balla, canta, si commuove, ho visto che mandavano gli sms. Tutti questi artisti hanno trascinato il pubblico con le loro canzoni. Una Nessuna Centomila è una di quelle serate che rimangono nel cuore», ha detto Amadeus nel backstage di Rai Radio 2 in occasione dell'evento.

Con Andrea Delogu e, in collegamento da Roma, Carolina Di Domenico, Amadeus (nel video) ha commentato l'evento aggiungendo: «Fiorella Mannoia ha detto una cosa giustissima: la musica ha una forza incredibile. In uno dei miei manifesti a Sanremo avevo scritto "la musica non si ferma mai", perché la musica unisce, non c’è differenza di età, di sesso, colore della pelle, livello sociale. E quando porta dei messaggi così forti come il rispetto, l’amore, la libertà, è il mezzo più potente che uno ha a disposizione. Ecco perché la musica deve essere per tutti, a partire dai giovani».