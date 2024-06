Beat Beat Verona Beat, tutto pronto per la grande festa Umberto Smaila & Friends: «Uno spettacolo summa della veronesità»​

Martedì 18 Giugno spettacolo, divertimento e tante risate per l'evento celebrativo in onore della carriera di Umberto Smaila al Teatro Romano di Verona. Da un’idea di Giò Zampieri, grazie al supporto di Mauro Farina, CEO della casa discografica The Saifam Group e l’agenzia Saifam Off di Simone Farina, la prossima settimana va in scena uno show unico. «Questa iniziativa la si potrebbe definire una “summa” della veronesità - afferma il presidente della Provincia di Verona, Flavio Pasini -. Contiene il genio artistico popolare, il desiderio di divertire divertendosi, le capacità imprenditoriali anche nel mondo dello spettacolo, la socialità e soprattutto quello spirito solidale che fa grande la comunità veronese. Umberto Smaila è un artista amato e apprezzato, nel passato come oggi, e lo dimostrano i grandi ospiti e amici che lo raggiungeranno a Verona per celebrare la sua carriera e per sostenere l’associazione Uildm».

Mauro Farina, CEO di The Saifam Group / video ufficio stampa The Saifam Group

«Quando ho parlato con Umberto di una serata al teatro Romano si è immediatamente illuminato! - ha raccontato Mauro Farina, CEO di The Saifam Group. - Oltre ad essere un talento artistico e persona di grande cultura ed umanità, Umberto è legatissimo a Verona e con Simone e Giò Zampieri ci siamo subito messi al lavoro per offrire a tutti i cittadini una serata per abbracciare un veronese che da oltre cinquant’anni non smette di ricevere successo ed affetto da chi lo segue. Pensare che negli anni ‘80 ho avuto l'onore di scrivere con lui una canzone dal titolo emblematico "Friends" e che dopo tanto tempo sono diventato il suo editore musicale, accompagnandolo nell'attività di compositore di colonne sonore, mi riempie di orgoglio. A distanza di quarant'anni le nostre strade continuano ad incrociarsi… Eh si, perché anch'io sono un "friends" di Smaila».

«Sarà un’occasione irripetibile per ritrovare gli artisti e amici che più mi sono stati vicini. Saliranno sul palco per cantare e divertirsi insieme e deliziarci con qualche chicca del loro repertorio a conferma che l’amicizia in fondo è una delle poche certezze della nostra vita. Vi aspetto Umberto», ha fatto sapere l’artista che, con un video messaggio postato nei giorni scorsi sui suoi canali social, ha lanciato ufficialmente la data veronese. L'evento è patrocinato dalla Provincia di Verona. «Insieme ai Gatti di Vicolo Miracoli al gran completo, - ha proseguito Smaila - Diego Abatantuono, Ale e Franz, Marco Masini, Valeria Marini, Fiordaliso, Jimmy Ghione, Nino Formicola, Graziano Galatone, Edoardo Vianello, Davide Rampello, Simona Ventura e molti altri, ripercorreremo i momenti più belli e significativi dello spettacolo italiano unico».

Dalle 21 alle 23.59 musica, sketch e uno show unico. Parte del ricavato andrà all’associazione senza scopo di lucro, UILDM di Verona, Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare. «L’atteso evento Umberto Smaila & Friends al Teatro non solo ci regalerà una serata di spettacolo e divertimento, ma avrà anche un impatto significativo sulla vita dei nostri assistiti - ha spiegato il presidente Fiorio. - Parte del ricavato di questo evento andrà a favore della nostra associazione, che si impegna a sostenere le persone affette da distrofia muscolare. Grazie alla generosità dei partecipanti e degli artisti coinvolti, potremo continuare a offrire servizi essenziali e supporto alle persone più vulnerabili. Ringraziamo di cuore tutti coloro che parteciperanno all’evento e contribuiranno al nostro importante lavoro. La vostra presenza e il vostro sostegno fanno la differenza!».

