Ulss 9 Scaligera, 53 casi di Covid-19 registrati: origine delle positività e Comuni

Sono 53 i nuovi casi di Covid-19 segnalati in provincia di Verona dall'Ulss 9 Scaligera, sulla base dei dati elaborati tra le 8 di martedì e la stessa ora di mercoledì. Di questi però 4 sono relativi alla giornata del 5 ottobre e 2 a quella del 29 settembre, ma sono stati caricati solamente il 6 ottobre.

L'azienda sanitaria inoltre specifica che gli isolamenti conteggiati alle 18 di martedì sono 1974, mentre i due decessi avvenuti lunedì si sono verificati entrambi in ospedale: un 80enne che si trovava nel reparto di Pneumologia dell'ospedale Pederzoli, dove era ricoverato dal 21 settembre, e un 67enne in cura preso la Terapia Intensiva del Mater Salutis di Legnago, dove si trovava dal 24 settembre.

Infine un anziano ricoverato in area critica all'ospedale di Negrar dal 3 ottobre, si è ripositivizzato.

Sesso Comune di domicilio Sintomatico Origine caso positivo F ALBAREDO D'ADIGE No Trovato al PS di San Bonifacio M BOVOLONE Sì CASO SOSPETTO M BOVOLONE Da definire Da definire F BRENTINO BELLUNO No CONTATTO STRETTO M BUTTAPIETRA No CONTATTO STRETTO F CALDIERO No Trovato al PS di Borgo Roma F CAPRINO VERONESE No CASO SOSPETTO F CAPRINO VERONESE No CASO SOSPETTO M CASTEL D'AZZANO No CONTATTO STRETTO M CEREA No CONTATTO STRETTO M CEREA No Trovato Positivo all'Ospedale di Legnago M COLOGNA VENETA No CONTATTO STRETTO M COLOGNA VENETA No Trovato al PS di San Bonifacio M GREZZANA No VIAGGIATORE POSITIVO M ISOLA DELLA SCALA Da definire Tampone Privato F ISOLA RIZZA No VIAGGIATORE POSITIVO M LAZISE Da definire Tampone Privato M LEGNAGO No CASO SOSPETTO F MONTECCHIA DI CROSARA No CONTATTO STRETTO F NOGARA No CONTATTO STRETTO F NOGARA No Trovato al PS di Legnago M NOGAROLE ROCCA No CONTATTO STRETTO F OPPEANO Sì CASO SOSPETTO F OPPEANO Sì CONTATTO STRETTO F PESCANTINA No Emerso nel corso di screening F PESCANTINA No CONTATTO STRETTO F PESCANTINA No CONTATTO STRETTO M PESCANTINA No CONTATTO STRETTO M PESCANTINA No CONTATTO STRETTO M SALIZZOLE Da definire Tampone Privato M SAN BONIFACIO No CASO SOSPETTO F SAN GIOVANNI LUPATOTO No CONTATTO STRETTO F SAN GIOVANNI LUPATOTO Da definire Tampone Privato M SAN GIOVANNI LUPATOTO No CONTATTO STRETTO M SAN GIOVANNI LUPATOTO No CONTATTO STRETTO M SAN GIOVANNI LUPATOTO Sì CONTATTO STRETTO M SAN GIOVANNI LUPATOTO No CONTATTO STRETTO M SAN MARTINO BUON ALBERGO Sì CASO SOSPETTO M TREGNAGO Sì CONTATTO STRETTO F VERONA No Trovato al PS di Borgo Trento F VERONA Da definire Trovato Positivo all'Ospedale di Borgo Trento F VERONA Da definire Tampone Privato F VERONA Sì CONTATTO STRETTO M VERONA Da definire Tampone Privato M VERONA Da definire Da definire M VERONA Sì CASO SOSPETTO M VERONA Da definire Da definire M VERONA Sì CONTATTO STRETTO M VERONA No Trovato al PS di Borgo Trento M VERONA No Trovato al PS di Negrar F VILLAFRANCA DI VERONA No Emerso nel corso di screening F ZEVIO Da definire Da definire M ZEVIO No CONTATTO STRETTO