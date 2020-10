Ulss 9 Scaligera, 89 casi di Covid-19 nel Veronese in 24 ore: i dati

Sono 89 i nuovi casi di Covid-19 registrati in provincia di Verona (di cui almeno 15 sintomatici), tra le ore 8 di giovedì e le ore 8 di venerdì, dall'Ulss 9 Scaligera, che fino alle ore 18 dell'8 ottobre contava anche 2130 persone in isolamento.

I due ultimi decessi annoverati di persone affette dal coronavirus, riferisce sempre l'azienda sanitaria, sono avvenuti entrambi in ospedale: uno è avvenuto il 7 ottobre in area critica a Borgo Trento, dove il paziente era ricoverato dal giorno precedente; l'altro è avvenuto l'8 ottobre a San Bonifacio, dove la persona si trovava in cura dal 6 dello stesso mese.

Infine è risultata ripositivizzata un'anziana che si trova ricoverata dal 19 settembre nel reparto Malattie Infettive dell'ospedale di Borgo Roma.

Sesso Comune di domicilio Sintomatico Origine Caso Positivo F BOVOLONE Da definire Da definire F BOVOLONE No CONTATTO STRETTO F BOVOLONE Da definire Da definire M BOVOLONE Sì CASO SOSPETTO M BOVOLONE Da definire VIAGGIATORE M BRENTINO BELLUNO Sì CASO POSITIVO F BUSSOLENGO Da definire Trovato Positivo all'Ospedale F BUSSOLENGO No CONTATTO STRETTO F BUSSOLENGO Da definire Pronto Soccorso M BUSSOLENGO Da definire Da definire M BUTTAPIETRA Da definire Da definire F CALDIERO Sì CASO SOSPETTO F CAPRINO VERONESE Da definire Trovato Positivo all'Ospedale F CASTEL D'AZZANO No CONTATTO STRETTO F CASTEL D'AZZANO Da definire Trovato Positivo all'Ospedale F CASTELNUOVO DEL GARDA No CASO SOSPETTO M COLOGNA VENETA Da definire Da definire F GARDA Sì CONTATTO STRETTO M GARDA No CONTATTO STRETTO F ILLASI Da definire Caso emerso tramite screening M ILLASI Da definire Tampone Privato M MINERBE No CONTATTO STRETTO M MONTEFORTE D'ALPONE Da definire Pronto Soccorso F NEGRAR DI VALPOLICELLA Da definire Emerso nel corso di screening F OPPEANO Da definire Trovato Positivo all'Ospedale M OPPEANO Da definire VIAGGIATORE M POVEGLIANO VERONESE Sì CASO POSITIVO F ROVEREDO DI GUA' No CASO POSITIVO F SALIZZOLE No CONTATTO STRETTO F SALIZZOLE No CONTATTO STRETTO F SAN BONIFACIO No CONTATTO STRETTO F SAN BONIFACIO Sì CASO POSITIVO M SAN BONIFACIO No CASO SOSPETTO M SAN BONIFACIO Da definire Tampone Privato M SAN BONIFACIO Da definire Da definire F SAN GIOVANNI LUPATOTO Sì CASO SOSPETTO F SAN GIOVANNI LUPATOTO Sì CONTATTO STRETTO F SAN GIOVANNI LUPATOTO Sì CONTATTO STRETTO F SAN GIOVANNI LUPATOTO Da definire Da definire F SAN GIOVANNI LUPATOTO Da definire Da definire F SAN GIOVANNI LUPATOTO No CONTATTO STRETTO F SAN GIOVANNI LUPATOTO Da definire Da definire F SAN GIOVANNI LUPATOTO Da definire Caso emerso tramite screening F SAN GIOVANNI LUPATOTO No CONTATTO STRETTO F SAN GIOVANNI LUPATOTO Da definire Caso emerso tramite screening F SAN GIOVANNI LUPATOTO Da definire Caso emerso tramite screening F SAN GIOVANNI LUPATOTO Da definire Caso emerso tramite screening F SAN GIOVANNI LUPATOTO Da definire Caso emerso tramite screening F SAN GIOVANNI LUPATOTO Da definire Caso emerso tramite screening F SAN GIOVANNI LUPATOTO Da definire Caso emerso tramite screening M SAN GIOVANNI LUPATOTO No CONTATTO NON STRETTO M SAN GIOVANNI LUPATOTO No CONTATTO STRETTO M SAN GIOVANNI LUPATOTO Da definire Da definire M SAN GIOVANNI LUPATOTO Da definire Scuole M SAN GIOVANNI LUPATOTO Da definire Caso emerso tramite screening M SAN GIOVANNI LUPATOTO No VIAGGIATORE M SAN GIOVANNI LUPATOTO Da definire Pronto Soccorso F SAN MARTINO BUON ALBERGO Da definire Da definire M SAN MARTINO BUON ALBERGO Sì CASO POSITIVO F SAN PIETRO DI MORUBIO Da definire Tampone Privato M SAN PIETRO DI MORUBIO Da definire Tampone Privato F SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA Sì CASO POSITIVO F SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA No CASO POSITIVO F SOAVE Da definire Tampone Privato F SOAVE Da definire Pronto Soccorso M SOMMACAMPAGNA Da definire Emerso nel corso di screening M SOMMACAMPAGNA No CASO POSITIVO F SONA Da definire Trovato Positivo all'Ospedale M SORGA' Da definire Pronto Soccorso F VERONA Da definire Emerso nel corso di screening F VERONA Da definire Tampone Privato F VERONA Da definire Tampone Privato F VERONA Da definire VIAGGIATORE F VERONA Da definire Da definire F VERONA Da definire Da definire F VERONA Sì CASO POSITIVO F VERONA No CONTATTO STRETTO F VERONA Da definire Trovato Positivo all'Ospedale F VERONA No VIAGGIATORE F VERONA Da definire Emerso nel corso di screening M VERONA Da definire Da definire M VERONA Da definire Tampone Privato M VERONA Sì CONTATTO STRETTO M VIGASIO Sì CONTATTO STRETTO F VILLAFRANCA DI VERONA No CASO POSITIVO F VILLAFRANCA DI VERONA No Emerso nel corso di screening F ZEVIO Da definire Caso emerso tramite screening M ZEVIO Da definire Tampone Privato M ZEVIO Sì CONTATTO STRETTO