Ulss 9 Scaligera: 100 casi di Covid-19 registrati, almeno 27 sintomatici

Sono 100 i nuovi casi di Covid-19 registrati in provincia di Verona dall'Ulss 9 Scaligera, 11 dei quali riferiti al 6 ottobre e gli altri alla fascia oraria compre tra le ore 8 di mercoledì e le ore 8 di giovedì. Di questi almeno 27 presentano i sintomi della malattia, mentre alle 18 le persone in isolamento domiciliare annoverate dall'azienda sanitaria sono 2009.

Nessun caso di persona ripositivizzata è stato segnalato, mentre sono due i decessi registrati, entrambi in ospedale: uno avvenuto il 7 ottobre nel reparto Malattie Infettive a Legnago, dove il paziente era ricoverato dal 23 settembre, e l'altro avvenuto il 1° ottobre nello stesso reparto ma dell'ospedale di Borgo Roma, dove il malato si trovava dall'8 settembre.

