Grande richiesta di tamponi: l'Ulss 9 Scaligera risponde aprendo 2 nuovi centri in provincia di Verona

Per rispondere alla grande richiesta e agevolare gli utenti, l'Ulss 9 Scaligera informa che a partire da venerdì 7 gennaio verranno attivati due nuovi Punti tamponi nel Distretto 4 – Ovest Veronese.

Il primo all’Auditorium Comunale di Villafranca, in via Rizzini 7, gestito da Croce Europa in collaborazione con Ulss 9 e Comune, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 14, con area parcheggio riservata agli utenti muniti di prenotazione.

Il secondo, gestito in collaborazione con Croce Verde, sarà operativo all’ex punto di Primo Intervento di Isola della Scala, in via Roma 60, il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9 alle 15.

«Con queste nuove aperture – spiega il Direttore Generale dell’Ulss 9, il dottor Pietro Girardi – diamo risposta alle esigenze del territorio, ampliando ulteriormente l’offerta di test per l’individuazione del Covid-19 in un bacino d’utenza importante come quello di Villafranca e Isola della Scala. Ringrazio le Amministrazioni locali, Croce Verde e Croce Europa per il consueto spirito di collaborazione che ha permesso di attivare questo importante servizio in un momento delicato come quello che stiamo attraversando».

«Sono assolutamente contento – commenta il sindaco di Villafranca, Roberto Dall’Oca – che sia stata recepita la nostra richiesta per un’area così importante, che conta almeno 10mila studenti tra Villafranca e zone limitrofe. Ancora una volta il dottor Girardi e l’Ulss 9 hanno dato prova di grande attenzione nei confronti del territorio. I buoni rapporti tra l’Amministrazione e l’Azienda socio sanitaria hanno portato a questo importante risultato che, grazie alla collaborazione con Croce Europa, permetterà di dare risposta ai cittadini villafranchesi e di tutto il comprensorio».

Anche il primo cittadino di Isola Della Scala, Luigi Mirandola, esprime soddisfazione: «Sono felice che a seguito delle nostre richieste per avere un centro tamponi si sia arrivati a una conclusione positiva, non solo per Isola della Scala, ma anche per i Comuni limitrofi. È sempre importante riuscire a fare squadra, con una visione politica comune, per ottenere risultati nell’interesse di tutti i cittadini».

Tutte le sedi e gli orari dei punti tamponi sono disponibili sul sito dell’Ulss 9. Si ricorda che i Punti tamponi sono dedicati esclusivamente ai cittadini aventi diritto e che per accedere è necessaria la prenotazione online.