Servizio civile 2023, ci sono 74 posti disponibili nell'Ulss 9 Scaligera per giovani tra i 18 e i 28 anni: come iscriversi

Anche quest’anno il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale hanno messo a bando la possibilità per 71.550 giovani di prendere parte al Servizio Civile Universale. L’azienda Ulss 9 Scaligera fa sapere in una nota di essere risultata vincitrice dell’avviso per gli Enti e ha l’opportunità di accogliere e inserire 74 volontari presso alcuni servizi socio-sanitari del Distretto 2 (Est Veronese), del Distretto 3 (Pianura Veronese) e del Distretto 4 (Ovest Veronese).

I giovani, tra i 18 e i 28 anni, potranno scegliere di aderire ad uno dei quattro progetti proposti dall’Ulss 9 Scaligera:

Mozart (Area minori, adolescenti e giovani - Servizi Socio-Educativi presso 36 Comuni del Distretto 4 e 7 Comuni del Distretto 2), n. 43 posti

(Area minori, adolescenti e giovani - Servizi Socio-Educativi presso 36 Comuni del Distretto 4 e 7 Comuni del Distretto 2), n. 43 posti Chopin (Area anziani e Disabili – Servizi Socio-Educativi presso 18 Comuni del Distretto 4 e 5 Comuni del Distretto 2), n. 23 posti

(Area anziani e Disabili – Servizi Socio-Educativi presso 18 Comuni del Distretto 4 e 5 Comuni del Distretto 2), n. 23 posti Beethoven (Area disabilità – Sedi Distretti Socio Sanitari di Bussolengo, Legnago e Bovolone), n. 4 posti

(Area disabilità – Sedi Distretti Socio Sanitari di Bussolengo, Legnago e Bovolone), n. 4 posti Bach (Area Dipendenze – Serd Bussolengo e Legnago), n. 4 posti

I giovani aderenti parteciperanno alle progettualità per 12 mesi, per un totale di 1.145 ore di impegno (media di 25 ore settimanali, dal lunedì al venerdì). È previsto un compenso mensile pari a 444,30 euro e si richiede ai volontari il possesso della patente B. I volontari parteciperanno inoltre a un percorso di formazione per acquisire conoscenze e competenze utili all’accesso al mercato lavorativo e alla valorizzazione delle competenze sviluppate nel corso dell’annualità progettuale.

I candidati potranno presentare domanda, unicamente online, sul sito DOL: https://domandaonline.serviziocivile.it/. L’accesso alla piattaforma deve avvenire esclusivamente attraverso credenziali SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. La domanda dovrà essere perfezionata entro le ore 14 del 10 febbraio 2023.

Diventare volontario di Servizio Civile aggiunge alla volontà di mettersi al servizio degli altri e del proprio Paese, svolgendo «un’azione di cittadinanza attiva e di difesa non armata della Patria», la possibilità di acquisire conoscenze e competenze teoriche e pratiche e più in generale rappresenta un’occasione di crescita personale e formativa. Per maggiori informazioni è possibile contattare all’Ufficio Servizio Civile dell’Ulss 9 Scaligera inviando un’email a scn@aulss9.veneto.it telefonando al numero 045 6712372 (lunedì e giovedì, dalle ore 9 alle 13) o chiamando/inviando un messaggio via Whatsapp al numero 329 0175134. Saranno proposte alcune occasioni informative online. Per ulteriori informazioni al riguardo, è possibile inoltre consultare la sezione dedicata del Servizio Civile sul sito dell’Ulss 9 Scaligera.