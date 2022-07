Uil Fpl si appella a Tommasi: «Lavoratori dell'Iaa stanno subendo grave ingiustizia»

Il sindacato Uil Fpl di Verona denuncia: «Le lavoratrici e i lavoratori dell'Istituto Assistenza Anziani di Verona stanno subendo una grave ingiustizia». E si appella al nuovo sindaco di Verona Damiano Tommasi.

Il segretario generale di Uil Fpl Verona Stefano Gottardi ed il responsabile del terzo settore del sindacato Antonio Imbriani segnalano una grande opportunità economica per i dipendenti della casa di riposo scaligera. «Pagare al personale i residui dei fondi contrattuali del 2021, circa 428mila euro che corrispondono a più di 1.000 euro circa a testa e 166 progressioni economiche orizzontali come stimate dall’azienda - scrivono Gottardi e Imbriani - Da più di dieci anni mancavano queste condizioni, ma ora sono realtà grazie ad un percorso coraggioso che abbiamo iniziato nel 2019 per uscire da un pantano fatto di contrasti e scontri».

Una buona opportunità che però rischia di non essere colta. «Ora dobbiamo combattere anche le dinamiche della politica, che entrano con violenza in questi enti, come se fossero un terreno di conquista e noi non siamo d’accordo - hanno aggiunto i due rappresentanti di Uil Fpl Verona - Bloccare il pagamento ai lavoratori per aspettare il cambio del cda è incomprensibile. Ci sono le risorse economiche, le regole e le persone che hanno bisogno di questi soldi. L'azienda vuole pagare, ma ci sono sindacati ed rsu in continua polemica per alimentare il dissenso tra il personale, ricercando sempre un colpevole a cui attribuire le colpe per i mancati accordi».

Ecco dunque l'appello al sindaco Tommasi, incontrato da alcuni membri del sindacato durante la campagna elettorale. «Siamo consci che altri e più importanti sono gli impegni che Tommasi si trova ad affrontare - hanno aggiunto Gottardi e Imbriani - Ma siamo consapevoli del suo senso civico che può influire in favore di queste persone, lavoratrici e lavoratori che subiscono una vergognosa ingiustizia che non meritano».