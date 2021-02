Servono spazi per studiare, UDU Verona: «Fateci usare teatri e loggiato Gran Guardia»

Il problema della carenza di aule studio in epoca Covid e la proposta degli universitari di poter disporre di spazi oggi sottoutilizzati come i teatri, ma anche la Gran Guardia

La sessione d'esami prosegue, le aule studio dell’università sono piene ed i componenti di UDO Verona chiedono maggiori "spazi studio" per gli studenti e le studentesse di UniVr, ma anche per i tanti che, iscritti ad altri atenei continuano a vivere nella nostra città. «Agli studenti veronesi servono spazi per lo studio - dichiara la coordinatrice di UDU Verona Deborah Fruner - le biblioteche universitarie non bastano: a differenza di altre città universitarie mancano aule studio al di fuori delle tre grandi biblioteche universitarie. Con l’arrivo del Covid e il dimezzamento dei posti agli studenti servono nuovi spazi perché possano dedicarsi allo studio senza distrazioni».

Non si tratta di una rivendicazione nuova, al contrario l'urgenza del problema è stata evidenziata anche la scorsa settimana da una manifestazione di protesta promossa dagli studenti universitari del comitato "Fateci studiare!" ed appggiata dal gruppo civico Traguardi. Quest'oggi i componenti di UDU Verona ricordano la necessità di affrontare il tema spinoso, proponendo una possibile soluzione: «Se da un lato crediamo importante la riapertura delle biblioteche civiche, dall’altro crediamo si possano sfruttare spazi che in questo momento sono chiusi o sottoutilizzati - prosegue Fruner - come il Camploy (a poca distanza dal Polo Zanotto o Santa Marta) o il loggiato della Gran Guardia e tutti quei luoghi che da un anno ormai hanno smesso di funzionare a causa della pandemia».

In conclusione la coordinatrice di UDU Verona Deborah Fruner sottolinea: «Si tratta di un'esigenza viva che molti studenti veronesi lamentano e che dimostra come la città stia sottovalutando le esigenze di migliaia di suoi cittadini, residenti e acquisiti. Crediamo infatti che solo con la capacità di darsi risposte innovative potremo superare la pandemia e i problemi nuovi (e non solo) che questa ci pone».