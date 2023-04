A Nogara un open day da tutto esaurito per "Sei nel Posto Giusto" con oltre 230 colloqui di lavoro

«Oltre 230 colloqui con i cittadini in cerca di occupazione ma anche adulti pronti a ricollocarsi sul mercato del lavoro. Molti i curriculum lasciati nelle postazioni delle 15 aziende della Pianura Veronese presenti». Questo il bilancio del primo Open Day di "Sei nel Posto Giusto" che, a quanto viene riferito in una nota, avrebbe registrato il tutto esaurito. Sabato 15 aprile, al Palazzetto di Nogara, in quattro ore sarebbero infatti state «più di duecento le persone che si sono presentate, esauriti tutti gli slot a disposizione della cittadinanza». Ciascun candidato poteva iscriversi online e incontrare al massimo quattro aziende, nel corso di appuntamenti di 20 minuti dalle ore 9, alle ore 13.

La quarta edizione del progetto "Sei nel Posto Giusto", che da anni mette in relazione aziende, cittadini, amministrazioni e scuole della pianura veronese, ha permesso ai cittadini di conoscere le imprese attive nel territorio e di candidarsi per le 1.600 posizioni aperte nel prossimo triennio. Allo stesso tempo, le 15 aziende partner hanno avuto modo di presentarsi alla comunità e di illustrare quali sono le figure professionali ricercate. In particolare, al Palazzetto erano preseti i referenti del personale di Ball Beverage Packaging Italia, Bonferraro Spa, Diamant Srl, Direzione22 Srl, Eco Green Srl, Eurocoil Spa, Hinowa Spa. E per la prima volta Gruppo Tosano, Ferro Srl, Sammartino Arti Grafiche, Forigo Roter Italia, S.I.L.C.A., Cmo Zanotto Studi Dentistici, Fomet Spa, Randstad. Da remoto, colloqui anche con Fondazione Coca-Cola Hbc Italia Srl. Tra le figure professionali più ricercate: chimici, manutentori meccanici ed elettrici, impiegati, ma anche addetti al magazzino automatizzato, addetti alla vendita e banconieri per la Gdo, diplomati provenienti dagli istituti tecnici.

Presenti per l'occasione il sindaco di Nogara Flavio Pasini e l’assessora al commercio Francesca Forigo. Oltre a numerosi rappresentanti delle 17 amministrazioni che hanno aderito all’iniziativa e al presidente della Provincia di Mantova Carlo Bottani. «In questo momento storico, segnato da una crescente difficoltà delle aziende di reperire personale qualificato - ha sottolineato il sindaco Flavio Pasini -, è fondamentale saper creare nuove connessioni, opportunità di crescita e sviluppo per il nostro territorio. Le 1600 posizioni aperte sono una occasione per chi si affaccia al mondo del lavoro, e quindi per i giovani talenti, così come per chi punta ad una crescita professionale».

«Una giornata proficua sia per le aziende che per i cittadini della pianura veronese - ha spiegato l’assessora Francesca Forigo -. Chi era in cerca di occupazione o desideroso di conoscere l’offerta lavorativa delle aziende del territorio ha potuto partecipare e incontrare da vicino le imprese. Allo stesso modo le aziende si sono fatte conoscere, spiegando quelle che sono le opportunità professionali che offrono. Il prossimo appuntamento è in programma il 24 maggio: una giornata di formazione per le aziende, rivolta in particolare ai responsabili delle risorse umane. L’obiettivo è rendere le imprese più attrattive e rispondere meglio alle esigenze dei candidati».