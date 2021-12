Il sindaco Sboarina premiato per la tutela degli animali e l'impegno a favore dell'ambiente: «È sinonimo di civiltà»

«Per l’evidente sensibilità ecologica e per il suo operato in favore della tutela dell’ambiente. Ed in particolare, per aver liberato gli animali dalle catene». È questa, nella sua estrema sintesi, la motivazione alla base del premio internazionale "Io faccio la mia parte 2021", promosso dall’associazione ambientalista Accademia Kronos, che è stato ritirato dal sindaco Federico Sboarina, insieme al consigliere delegato alla Tutela degli animali Laura Bocchi. Il riconoscimento è stato consegnato a Palazzo Barbieri dal presidente della sezione di Verona dall’associazione ambientalista Accademia Kronos Claudio Gasparini. Ad accompagnarlo, la responsabile nazionale Agata De Nuccio e per la sezione di Verona il vice presidente Daniele Mariotti e il consigliere Sabrina Argentati.

Il premio consegnato al sindaco è un’opera d’arte creata per l’occasione da Andrea Morini, un’artista genovese allievo di Emanuele Luzzati noto illustratore e scenografo italiano. «Quello a favore degli animali – spiega il sindaco Federico Sboarina – è un impegno portato avanti fin dal primo giorno di questa Amministrazione, perché sinonimo di sviluppo e civiltà di una comunità. Dalla specifica delega assegnata al consigliere Bocchi, al nuovo Regolamento, fino alla chiusura della linea di sperimentazione sui Macaca Mulatta, i primi in Italia ad essere stati tolti ad una ricerca già in atto e finanziata. Il riconoscimento consegnato oggi, ufficializzato da Accademia Kronos già lo scorso novembre, è un'ulteriore attestazione di quelle molteplici attività che abbiamo portato avanti quotidianamente per migliorare la qualità della vita nella nostra città. In una società che vuole ritenersi veramente civile, i diritti di tutti i suoi componenti devono essere tutelati e garantiti, siano essi esseri umani o animali. La nostra azione volge lo sguardo a questo fondamentale principio, con l’obiettivo di portare avanti più attività mirate possibili per la salvaguardia dell’ambiente e della civile convivenza fra tutti gli esseri viventi».

«La campagna nazionale "Io Faccio la mia Parte", su cui oggi è impegnata l’Accademia Kronos – dichiara il presidente Gasparini – vuole incidere sulle coscienze degli uomini, chiedendo ad ogni persona di contribuire alla difficile lotta per l’ambiente, anche con un piccolo gesto ecologico da condividere sempre con più gente possibile, fino a diventare un’onda capace di bloccare questa corsa verso il degrado ambientale».

Accademia Kronos

Una delle prime associazioni ambientaliste nate in Italia. Oggi è diffusa su gran parte del territorio nazionale con circa 45 sezioni attive. Oltre a vari impegni sulla difesa ed educazione ambientale, Accademia Kronos è specializzata nello studio dei fenomeni connessi al Global Warming e ai cambiamenti climatici, nonché agli effetti sugli ecosistemi terrestri e marini. Allo scopo ha organizzato spedizioni di studio nelle aree del pianeta più esposte al fenomeno, promuovendo piani di rimboschimento, di rinaturalizzazione delle zone degradate e corsi di formazione per diventare esperti ambientali specifici. Una particolare attenzione AK la rivolge alle energie rinnovabili e per questo organizza seminari, stage, corsi e laboratori.