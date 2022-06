Verona Card, più di 30 mila tessere vendute nel 2022: «Questo è l’anno della vera ripartenza»

«Oltre 30 mila VeronaCard vendute dall’inizio dell’anno ad oggi». Lo annuncia in una nota il Comune di Verona che poi aggiunge: «Solo un anno fa, per l’ancora forte condizionamento della pandemia, per tutto il 2021 è stato registrato un totale di 27.266 VeronaCard vendute. Un trend che quantifica l’importante ripartenza del circuito turistico veronese che, nei primi sei mesi del 2022, ha già ampiamente superato i risultati di vendita di tutto il 2021. Migliorato anche il trend sulla permanenza. Delle tessere 2022, sono state 20.639 nella versione da 24 ore e 9.765 in quella da 48 ore. Nel 2021, sono state 20.224 da 24 ore e 7.042 da 48».

La VeronaCard è il «passe-partout che consente di godere dell’offerta culturale veronese a trecentosessanta gradi, risparmiando». Numerose le gratuità e le riduzioni previste per chi acquista la tessera cumulativa, disponibile nelle versioni a 24 ore, al prezzo di 20 euro, e da 48 ore, a 25 euro. La Card, inoltre, dà diritto a «viaggiare gratuitamente sugli autobus urbani». Informazioni su vantaggi e gratuità al link www.turismoverona.eu.

La tessera è in vendita all’Ufficio IAT di piazza Bra, nei siti e monumenti visitabili, ma anche in tabaccherie, strutture ricettive o alla stazione ferroviaria di Porta Nuova. Da aprile di quest’anno, nell’ottica di rafforzare il circuito di visita accessibile con la Card, vi sono entrati a far parte anche la Biblioteca Capitolare, il Palazzo Maffei e il Museo Archeologico Nazionale. Tre importanti realtà cittadine che fanno network con il Comune e hanno consentito di offrire una bella novità ai turisti, che quest’anno, in concomitanza delle festività pasquali, hanno acquistato 3.500 tessere.

«La VeronaCard – afferma l’assessore al Turismo – è uno strumento conosciuto e utilizzato da migliaia di persone l’anno. Abbiamo lavorato tanto per tornare alla normalità, sostenendo la ripartenza del turismo con iniziative diverse realizzate non solo per migliorare l’offerta degli eventi ma anche la tipologia dei servizi. Questo è l’anno della vera ripartenza, questi risultati ci incoraggiano e mostrano un trend di vendita importante, che fa ben sperare di tornare presto ai numeri annuali pre Covid, quando nel 2019 erano state 80 mila le VeronaCard vendute. Ricordo che la Veronacard è uno strumento anche per i veronesi che possono fare i turisti nella loro bellissima città».