Ponte di Ognissanti sul lago di Garda tra bel tempo ed eventi, Federalberghi: «Chiudiamo il mese in bellezza»

La categoria si dice «soddisfatta», in questo autunno si è lavorato con «buoni numeri» e con «una generale tendenza ad allungare la stagione almeno fino a metà ottobre». Lo sottolineano da Federalberghi Gard Veneto in una nota che poi spiega: «Ad attirare la clientela sono soprattutto i servizi di spa e wellness presenti in house in alcune strutture, le proposte dei parchi a tema del basso lago dedicati ad Halloween e, non ultimi, gli eventi fieristici che avranno luogo a Verona in questo periodo, in particolare Fieracavalli, il salone internazionale di riferimento per il mondo equestre quest’anno in programma dal 9 al 12 novembre, con sempre più visitatori che, approfittando delle diverse strutture ancora aperte, non si fanno sfuggire l’occasione di visitare il lago. Il Garda diminuisce così sempre di più la sua distanza dalla città».

Claudia Speri, presidente dell’Associazione Albergatori Peschiera e Castelnuovo del Garda, sottolinea: «Nella zona di Peschiera negli ultimi anni stiamo lavorando molto anche con una clientela business che si reca in fiera a Verona, ma che poi decide di spostarsi verso il lago per il pernottamento. Per esempio da qualche anno stiamo avendo buoni riscontri da Fieracavalli, tendenza che confermiamo anche per quest’anno».

Anche per Lazise e Bardolino il trend è positivo. Le strutture aperte registrano buoni numeri soprattutto nei fine settimana. Importanti le prenotazioni last minute per questo periodo, con un aumento rispetto ai mesi precedenti. «Sull’alto lago si è lavorato molto bene fino al 22 ottobre - fa sapere Vittorio Mazzoldi, presidente dell’Associazione Albergatori Malcesine - è stato un autunno molto positivo, complice il meteo clemente e le temperature miti. La tendenza ora è quella di fare una pausa in preparazione della prossima stagione, per quanto alcune strutture terranno aperto per le festività natalizie».

I parchi a tema

I parchi divertimento sono un altro richiamo importante sul nostro territorio e rappresentano le realtà che per prime hanno cercato di ampliare il loro calendario, inglobando anche il periodo autunnale. Una scelta che, sottolineano da Federalberghi Garda Veneto, sta riscontrando negli anni «sempre più successo, con aumento della clientela per il mese di ottobre, grazie alle tematizzazioni legate ad halloween e alle aperture serali, che hanno permesso di raggiungere una fetta sempre più ampia di pubblico».

La conferma giunge direttamente dal presidente Ivan De Beni: «Il sentiment che arriva dal territorio è generalmente positivo. Molte delle nostre strutture stanno chiudendo la stagione, soprattutto sull’alto lago, ma la tendenza è sempre più quella di mantenerle attive almeno fino alla terza settimana di ottobre. Inoltre, per le aziende a carattere annuale, sta arrivando un periodo intenso legato al congressuale, al business e alla parte termale del benessere. Ognissanti in particolare si configura come ultimo bell’appuntamento di questa stagione che tra poco si concluderà e mi risulta che chi è aperto stia caricando delle buone prenotazioni. Ci possiamo dire soddisfatti».

Vista questa nuova "destagionalizzazione", da Federalberghi Garda Veneto fanno sapere che bisognerà attendere novembre ed il convegno di giovedì 16 dal titolo "Il Turismo che vorrei", in programma al TH Lazise – Hotel Parchi del Garda, per tirare le fila della stagione turistica 2023: «Per noi un’occasione importantissima per trasmettere il pensiero e le indicazioni del nostro sistema circa i grandi temi che riguardano il nostro territorio. L’evento rappresenterà anche la 48esima Assemblea dei Soci, nonché un momento per dare riconoscimento al lavoro quotidiano della categoria». Il link per registrarsi all’evento è il seguente: https://www.federalberghigardaveneto.it/il-turismo-che-vorrei/.