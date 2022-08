Grandi opere e nuovi cast con Turandot e Carmen al 99° Arena di Verona Opera Festival 2022

Debuttano tutti gli artisti principali nella quarta rappresentazione di Turandot sabato 13 agosto, a cominciare dal podio: il giovane e già affermato direttore Francesco Ivan Ciampa fa il suo esordio stagionale alla guida di Orchestra e Coro della Fondazione Arena. Oksana Dyka, soprano ucraino già applaudita all’Arena di Verona torna dopo cinque anni dall’ultima presenza come protagonista. Accanto a lei, fa il suo esordio come Calaf per un’unica eccezionale data il tenore senese Samuele Simoncini, richiesto specialista nei ruoli più impervi del repertorio verdiano e pucciniano.

Si confermano i giovani Ruth Iniesta come dolce Liù e Riccardo Fassi come Timur, padre di Calaf. Sull’immenso palcoscenico che riproduce la città proibita ai tempi delle favole ci sono anche Ping (Gëzim Myshketa), Pong (Matteo Mezzaro) e Pang (Riccardo Rados) l’Imperatore Altoum di Carlo Bosi (che dà voce fuori scena anche al Principe di Persia) e il Mandarino di Youngjun Park. Regia e scene sono quelle di Franco Zeffirelli, i costumi del premio Oscar Emi Wada, le luci di Paolo Mazzon, i movimenti di Maria Grazia Garofoli e il coro di voci bianche A.d’A.Mus. diretto da Marco Tonini. Repliche: 19, 26 agosto, 2 settembre, sempre alle 20.45.

Domenica 14 agosto è la volta di un altro allestimento leggendario firmato da Franco Zeffirelli, completamente ricreato per l’inaugurazione del 99° Festival 2022: Carmen. Protagonista è il mezzosoprano lettone Elina Garan?a, fra le artiste più richieste al mondo, particolarmente acclamata proprio per la sua Carmen, definita dal NY Times «la migliore degli ultimi 25 anni» e che con questo ruolo ha appena fatto il suo attesissimo debutto all’Arena di Verona. Con lei molti artisti della prima: il tenore statunitense Brian Jagde è Don Josè, il soprano calabrese Maria Teresa Leva Micaela, il baritono pugliese Claudio Sgura interpreta il toreador Escamillo. Nei ruoli di fianco si confermano artisti affermati e giovani di talento: Daniela Cappiello e Sofia Koberidze sono le amiche di Carmen, Frasquita e Mercedes, Nicolò Ceriani e Carlo Bosi gli affiatati contrabbandieri Dancairo e Remendado; tra le fila dell’esercito tornano Gabriele Sagona come Zuniga e Biagio Pizzuti come Morales.

Il Maestro Marco Armiliato, Direttore Musicale del 99° Opera Festival, guida il cast, l’Orchestra della Fondazione Arena di Verona, il Coro preparato da Ulisse Trabacchin, le voci bianche di A.Li.Ve. formate da Paolo Facincani e centinaia fra mimi, figuranti, Tecnici, con il Ballo dell’Arena coordinato da Gaetano Petrosino che riprende le coreografie originali di El Camborio grazie a Lucia Real, e con la partecipazione straordinaria della spagnola Compañia Antonio Gades di Getafe (Madrid) diretta da Stella Arauzo. Ultima replica con nuovo cast: sabato 27 agosto alle 20.45.

Sabato 13 agosto Turandot con Ciampa, Dyka, Simoncini, Iniesta, Fassi

con Ciampa, Dyka, Simoncini, Iniesta, Fassi Domenica 14 agosto Carmen con Armiliato, Garan?a, Jagde, Leva, Sgura

Per informazioni e biglietti: www.arena.it – Facebook – Twitter - Instagram - YouTube.