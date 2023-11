La Gran Guardia si veste di viola per la Giornata mondiale del tumore al pancreas

Il 16 novembre ricorre la Giornata mondiale del tumore al pancreas: una malattia insidiosa perché spesso è silente e non manifesta con alcun sintomo.

Ecco perché è importante sensibilizzare i cittadini sull'importanza della diagnosi precoce per una patologia in crescita, con circa 14 mila nuovi casi ogni anno. Il reparto di Chirurgia del Pancreas di Verona prima del Covid faceva 500 interventi (resezioni) l’anno. Nel 2023 sono 350, ma in più ci sono la chirurgia robotica mininvasiva e i trapianti.

Il Comune di Verona aderisce perciò all’iniziativa alla campagna di sensibilizzazione "Facciamo luce sul tumore del pancreas" che, ispirandosi all’iniziativa internazionale "Light it purple", propone di illuminare di viola edifici pubblici e privati nella giornata di domani.

Già da mercoledì sera il palazzo della Gran Guardia è stato illuminato di viola e così sarà anche nella serata di giovedì 16 novembre.

Ad inaugurare l’iniziativa è stata l’assessora alla Salute Elisa La Paglia e la consigliera comunale responsabile del progetto "Città Sane" Annamaria Molino. Per l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona erano presenti il direttore dell'UOC Chirurgia del Pancreas, professor Roberto Salvia, il direttore del Dipartimento di Oncologia Michele Milella, e i componenti dello staff di Chirurgia Pancreatica Esposito Alessandro, Luca Casetti, Veronica Adda e Beatrice Personi.