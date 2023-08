Sei mesi dopo asportazione di un tumore enorme: «Paziente in perfette condizioni»

È andato bene il primo controllo post operatorio del paziente a cui, nei mesi scorsi, era stato asportato un raro ed enorme tumore al polmone, con resezione di pericardio, pleura e diaframma

L'intervento è stato eseguito con successo dall'equipe del dottor Maurizio Infante, direttore della chirurgia toracica dell'Aoui di Verona, la quale ha asportato un tumore di 26 centimetri che occupava l'intero polmone sinistro del paziente, un uomo di 45 anni dipendente del porto di Genova. E il referto istologico della massa neoplastica ne aveva confermato l’eccezionalità. Il tumore, infatti, pesava 4 chili e 85 grammi.

Il tumore asportato era un timoma, una neoplasia rara che viene trattata solo nei centri ad alta specializzazione con una media di una decina di casi l’anno. Date le eccezionali dimensioni di questo caso, il complesso intervento ha richiesto sofisticate metodiche di risonanza magnetica cardiaca per asportare completamente la massa.

«Al primo controllo semestrale, il paziente è in perfette condizioni generali di salute - ha spiegato il dottor Infante - È tornato alla sua vita, riprendendo anche il lavoro. La tac non mostra alcuna residuo della malattia. È stata una operazione radicale di una certa complessità perché la massa tumorale aveva inglobato l’intero polmone sinistro e aveva cominciato a intaccare il pericardio. Abbiamo ridato speranza ad un giovane dato per perso. Un risultato che ci gratifica e ci dà forza per il futuro perché a sei mesi dall’intervento questa persona ha ripreso la sua vita».